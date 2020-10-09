Потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в сентябре увеличилось на 1,4 %

По оперативным данным Филиала АО «СО ЕЭС» «Региональное диспетчерское управление энергосистем Новосибирской области, Алтайского края и Республики Алтай» (Новосибирское РДУ), потребление электроэнергии в энергосистеме Новосибирской области в сентябре 2020 года составило 1 188,3 млн кВт•ч, что на 1,4 % выше объема потребления за сентябрь 2019 года, сообщили в пресс-службе Новосибирского РДУ.

Отмечается, что выработка электроэнергии электростанциями Новосибирской области в сентябре текущего года составила 776,9 млн кВт•ч, что на 5 % ниже аналогичного показателя 2019 года.

При этом тепловые электростанции (ТЭС) Новосибирской области в сентябре 2020 года выработали 557 млн кВт•ч электроэнергии, что на 11,5 % меньше объема выработки ТЭС в сентябре 2019 года. Выработка Новосибирской ГЭС в сентябре 2020 года составила 219,9 млн кВт•ч, увеличившись на 16,7 %. Как пояснил директор Новосибирского РДУ Дмитрий Махиборода, увеличение выработки Новосибирской ГЭС связано с большим расходом воды через гидроагрегаты электростанции при большей приточности воды в Новосибирское водохранилище по сравнению с сентябрем 2019 года.

В пресс-службе рассказали, что потребление электроэнергии за девять месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составило 11 285,4, что на 3,6 % меньше, чем за тот же период 2019 года. Без учета влияния дополнительного дня високосного года потребление уменьшилось на 4 %.

Выработка электроэнергии за девять месяцев 2020 года по энергосистеме Новосибирской области составила 8 806,6 млн кВт•ч, что на 5,1 % меньше аналогичного показателя прошлого года. Без учета влияния дополнительного дня високосного снижение составило 5,5 %.

Потребность в электроэнергии на территории энергосистемы Новосибирской области покрывалась, в том числе, за счет перетока из смежных энергосистем. Объем перетока в энергосистему Новосибирской области в сентябре 2020 года составил 411,3 млн кВт•ч, всего с начала года – 2 478,7 млн кВт•ч.

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