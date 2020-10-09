Приложение Tele2 победило в двух номинациях «Рейтинга Рунета»

Tele2, альтернативный оператор мобильной связи, выиграл две награды престижного конкурса «Рейтинг Рунета», в ходе которого выбираются лучшие сайты и приложения. «Мой Tele2» получил золото в номинации «Сервисы» и серебро в категории «Приложение бренда». Жюри оценило интеграцию развитой экосистемы сервисов Tele2 в цифровом продукте и органичное продолжение в нем «Других правил».

300 участников оценивали более 290 экспертов жюри – ведущие профессионалы веб- и мобильной разработки, а также представители бизнеса. В двух номинациях Tele2 обошла лидеров банковской сферы, телекома, медиа- и ресторанного бизнеса, спортивной индустрии, нефтяной и автомобильной отраслей, рынка недвижимости и туризма.

Приложение «Мой Tele2» было признано лучшим в категории «Сервисы». В этой номинации оценивают приложения, которые являются точкой входа в экосистему услуг компании и дают пользователю максимальный комфорт и удобство. Жюри отметило развитость набора сервисов в приложении, его способность интегрировать как телеком-продукты, так и предложения из самых разных сфер жизни.

Цифровой продукт Tele2 не только дает клиенту полную свободу в управлении услугами связи. Через приложение «Мой Tele2» клиент может самостоятельно активировать новую карту, продавать и покупать услуги на «Маркете», с выгодой подключать к сети родных и близких. Пользователи «Мой Tele2» получают полезные советы с помощью «сторис» и выбирают предложения программы лояльности. В пандемию искусственный интеллект Миа помогала клиентам пережить самоизоляцию, предлагая в приложении скидки на такси и доставку еду, бесплатную подписку на онлайн-кинотеатры и музыкальные сервисы.

Еще одна победа Tele2 – серебро в номинации «Приложение бренда», которая учитывает, насколько органично приложение продолжает маркетинговую и бизнес-стратегию компании. «Мой Tele2» успешно интегрирует все предложения, запущенные на базе коммуникационной платформы «Другие правила». Это в том числе возможность делиться гигабайтами, играть на «Маркете Tele2», пользоваться многочисленными партнерскими бонусами в рамках программы лояльности, объединяться в группу с другими абонентами.

Приложение «Мой Tele2» разработано компанией e-Legion. В первой половине 2020 года число активных пользователей «Мой Tele2» выросло вдвое год к году. В прошлом году в GooglePlay приложение скачали более 18 млн клиентов, а в AppStore – 1,5 млн пользователей.

— При разработке продукта «Мой Tele2» мы ставили себе цель – создать простой и удобный способ коммуникации с абонентом через мобильное приложение. Мы постарались «окружить» абонентов сервисом, благодаря которому они могли воспользоваться любыми услугами в одном месте. Если три года назад в мобильное приложение заходили всего 10% абонентов, то сегодня это уже 60%. Объективные цифры по приросту числа пользователей говорят о том, что «Мой Tele2» по душе клиентам, а победа в двух номинациях престижной премии – доказательство признания наших достижений экспертным сообществом, — отметил директор по развитию цифрового канала Tele2 Сергей Колесняк.

Фото предоставлено пресс-службой компании