Новый речной вокзал нужен для привлечения турпотока

— В последние годы речные пассажирские перевозки осуществляются в гораздо меньших масштабах, чем раньше, тем не менее потребность в современном речном вокзале у Новосибирской области есть, — заявил на заседании расширенной коллегии регионального минтранса руководитель ФБУ «Администрация Обского бассейна внутренних водных путей» Сергей Павлушкин.

По его словам, в первую очередь это будет способствовать развитию туризма в Новосибирске и Новосибирской области.

— У нас должен быть речной вокзал. К нам приезжают туристы и вместо вокзала видят «избушку на курьих ножках». Есть необходимость в новом пассажирском флоте, — заявил он.

В качестве примера Сергей Павлушкин привел опыт Ханты-Мансийского АО, где при региональном правительстве создано предприятие, осуществляющее перевозки пассажиров речным транспортом с одновременным привлечением бизнеса для развития инфраструктуры. Он также напомнил, что в Новосибирске уже есть инвестор, готовый вложиться в развитие данного проекта. Речь идет о компании ООО «Речфлот». Еще несколько лет назад она выходила на мэрию Новосибирска с предложением построить новое здание речного вокзала. Компания представила проект двухэтажного здания площадью около 2,5 тысяч кв. м с эксплуатируемой кровлей. Объем необходимых инвестиций в ценах 2017 года составлял 150 млн рублей. Реализацию проекта «тормозил» земельный вопрос — компания выходила на инвестсовет мэрии с просьбой предоставить расположенный рядом земельный участка площадью от 30 до 60 соток, чтобы размещение объекта соответствовало градостроительным нормативам. В 2017 году в Новосибирске началась реализация проекта по реконструкции Михайловской набережной.

Как уточнил InfoPro54 представитель компании «Речфлот», с тех пор решение вопроса с мертвой точки так и не сдвинулось.

В апреле 2018 года исполнительный директор ООО «Речфлот» Антон Бочаров рассказывал редакции о том, что компания разрабатывает проект по созданию сети речного пассажирского транспорта. По замыслу разработчиков, в нее могут войти жилмассивы, которые расположены по берегам Оби, а при строительстве перехватывающих парковок — и отдаленные микрорайоны.

По данным областного минтранса, в 2018 году речным транспортом в Новосибирске было перевезено почти 800 тысяч пассажиров. В городе возрождается культура речных прогулок и экскурсий, формируются новые маршруты, в том числе с участием музеев Новосибирска.

Фото rechflot.54.ru