Потребность «Сибстекла» в стеклобое вырастет в 1,5 раза

Со вводом в эксплуатацию новой стекловаренной печи, потребность ООО «Сибирское стекло» (якорный резидент индустриального парка «РИД Экран», актив РАТМ Холдинга) в стеклобое вырастет более чем в полтора раза – с 54 тыс. до 84. тыс. тонн в год. Об этом сообщил директор по развитию ООО «Сибстекло» Сергей Лукьянцев на совещании по вопросам организации сбора вторсырья (отходов стекла) на территории Новосибирской области, сообщили в пресс-службе РАТМ Холдинга.

В пресс-службе отметили, что выпускать стеклотару без стеклобоя технологически сложнее, его применение улучшает качество стекла. Одна тонна стеклобоя замещает 1,2 тонны природных компонентов, тем самым «Сибстекло» оптимизирует расходы на доставку полезных ископаемых из других регионов. Поскольку стекло подлежит переработке неограниченное количество раз, замедляются темпы истощения запасов минеральных образований земной коры. Кроме того, температура плавления стеклобоя не столь высока, как смеси из песка, соды и доломита: каждые 10% вторсырья в шихте сокращают энергопотребление на 3%. С уменьшением энергозатрат снижаются выбросы углекислого газа в окружающую среду, а стекловаренные печи выгорают не через 7-10 лет, а через 10-15.

— По нашим оценкам, в Новосибирской области ежегодно выбрасывают 55 тыс. тонн использованной стеклотары, — говорит Сергей Лукьянцев. — В 2019 году мы закупили 27 тыс. тонн стеклобоя, в том числе, 4,2 тыс. тонны, собранных на территории Новосибирской области, показатели первого полугодия 2020 года – 16 тыс. и 3,5 тыс. тонн соответственно. Всего же в регионе собирают 10- 12 тыс. тонн стеклобоя в год.

Он отметил, что при перевозке смешанных бытовых отходов львиная доля стеклотары уничтожается: в мусоровозах-компостерах отходы спрессовывают под сильным давлением, бутылка дробится на осколки, извлечь их вручную, в отсутствие специального оборудования, практически невозможно.

Отмечается, что с февраля текущего года компания РАТМ Холдинга ООО «Гласс Рециклинг» начала открывать пункты приема стекла у населения в интересах «Сибстекла».

— Забота об экологии становится частью культуры поведения: все больше горожан разделяют теорию разумного потребления и, помимо прочего, начинают сортировать отходы, — комментирует Сергей Лукьянцев. — В Новосибирске уже работают семь приемных пунктов, они расположены в районах с плотной многоэтажной застройкой и высоким пешеходным трафиком. Если количество поступившего стеклобоя позволит окупить затраты на организацию и содержание точек, то мы увеличим их число.

С этой же целью «Сибстекло» предложило рассмотреть возможность предоставления в аренду по льготным ставкам небольших земельных участков, помещений из муниципального фонда, закрытых газетных киосков. Также шла речь о содействии в организации приема стеклотары в сельских магазинах розничной торговли.

Сегодня поток стеклобоя для «Сибстекла» формируется из нескольких источников. В том числе, минуя посредников, через сотрудничество напрямую с управляющими компаниями Новосибирской и Томской областей, Алтайского края, предприятиями, которые эксплуатируют полигоны в Сибири или ведут там работы по сортировке ТКО, а также с региональными операторами по обращению с ТКО и их подрядчиками.

Кроме того, «Сибстекло» участвует в организации прозрачной системы обращения с отходами в Томске – там размещены 250 контейнеров для раздельного сбора ТКО. Контейнеры планируют установить и в Алтайском крае, в перспективе в Новосибирской области.

— Применение местного сырья, в том числе, вторичного, повлияет на снижение себестоимости продукции, тем самым мы будем сдерживать цены на бутылку, отчего зависят объемы розлива напитков в регионе и, как следствие, размеры отчислений в областной бюджет. В течение последних лет некоторые игроки алкогольного рынка передислоцировали часть своих мощностей в Центральную Россию, где процесс производства и упаковка несколько дешевле. Создание комфортных условий для промышленной деятельности в Сибири является общей задачей бизнес-структур и власти, — подчеркнул исполняющий обязанности генерального директора ООО «Сибирское стекло» Антон Мор.

Фото предоставлено пресс-службой РАТМ Холдинга