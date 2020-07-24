Рынок долгосрочной аренды недвижимости оправляется от удара

За II квартал 2020 года рынок долгосрочной аренды жилья пережил довольно тяжелое время, и карантин изрядно повлиял на спрос: он снизился из-за сокращения трудовой миграции в крупные города. По этой же причине потеряло востребованность жилье в центре, т.к. близость проживания к офису уже не имела существенного значения. Более того, многие россияне предпочли сменить квартиру на просторный загородный дом для комфортного социального дистанцирования. Ситуация отразилась и на поведении арендодателей, которые были вынуждены принимать антикризисные меры. Так, одной из них, ввиду серьезного спада уровня доходов населения, стало снижение цены на долгосрочную аренду.К таким выводам пришли эксперты Авито Недвижимость.

— В категории долгосрочной аренды наиболее пострадал сегмент недорогой недвижимости эконом-класса. Квартиросъемщики премиального жилья имели определенный резерв — финансовую подушку безопасности — который позволил им продолжить жить в привычном ритме. И все же многие работники, потерявшие в доходе, были вынуждены рассматривать варианты дешевле текущих договоренностей, — отмечает руководитель направления вторичной недвижимости и долгосрочной аренды Авито Недвижимости Руслан Закирьянов.

По его словам, уже в апреле 2020 года аналитики Авито Недвижимости зафиксировали рост спроса на долгосрочную аренду квартир, и к июлю рынок не только восстановился, но и показал значительный рост в 16,3%. С отменой режима самоизоляции жизнь начала возвращаться в привычное русло: стали открываться офисы, люди постепенно возобновляют офлайн-формат работы, студенты и школьники готовятся к новому учебному году. Всё это позволило спросу показать уверенный рост, ведь долгосрочная аренда снова становится актуальной. Однако арендодатели не смогут долго держать цену на карантинном уровне — то была антикризисная мера, чтобы переждать неспокойные времена и не лишиться дохода. Таким образом, логично ожидать не только рост спроса на долгосрочную аренду, но и повышение ее стоимости.

Эксперты Авито Недвижимости также проанализировали динамику цен на рынке долгосрочной аренды в крупных городах России. Стоимость такой аренды держалась примерно на одинаковом уровне и незначительно колебалась относительно прошлого года и квартала по одно- и двухкомнатным квартирам. Однако, есть и интересные исключения: так, за время карантина Сочи продемонстрировал рекордный рост цены по двухкомнатному жилью на 20% по сравнению с I кварталом 2020 года. Во многом, такое повышение стоимости может быть связано с желанием россиян провести самоизоляцию с комфортом на морском берегу, а две комнаты будут наиболее доступным вариантом для семей. При этом в категории однокомнатных квартир максимальный рост зафиксирован у Волгограда — на 10%.

В Новосибирске средняя стоимость аренды в годовом выражении осталась неизменной: для однокомнатной квартиры она равна 15 000 рублей, а для двухкомнатной — 19 000 рублей.

Так или иначе, пандемия заставила участников рынка пересмотреть свои взгляды и подходы к краткосрочной аренде жилья, часть из которых сохранится и в посткоронавирусную эпоху. Причем, это касается не только собственников, но и квартиросъемщиков. Так, по данным исследования Авито Недвижимости, которое проводилось среди арендаторов в июне 2020 года, 35% опрошенных хотели иметь в своей квартире более стабильный интернет для эффективной удаленной работы, для 29% значительно облегчали карантин просторные комнаты, а 23% ставили в приоритет хорошо оснащенную кухню, т.к. домашнее питание позволяло экономить бюджет. Вполне вероятно, что россияне будут учитывать эти нюансы и в дальнейшем, при выборе нового жилья, даже когда необходимость в удаленной работе исчезнет.

Фото: pixabay.com, автор- Sephelonor