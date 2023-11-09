Повар из новосибирского детского сада дошла до финала «Битвы шефов»

Жительница Новосибирска Валентина Ус дошла до финала популярного шоу «Битва шефов». На программу женщина мечтала попасть только из-за любви к Константину Ивлеву. Конверт с деньгами за победу сибирячка не получила, но зато удостоилась комплиментов от популярного телеведущего.

О своем необычном опыте в съемках рейтингового шоу Валентина рассказала сетевому изданию Gorsite.

– Попасть в шоу может любой. Нужно только заполнить форму на сайте и отправить дополнительную информацию о себе в виде видеовизитки. Затем поступит приглашение на съёмки, – поделилась участница «Битвы шефов» Валентина Ус.

Женщина по первому образованию инженер, но есть в ее биографии и обучение в кулинарном техникуме. Тяга к кастрюлям и половникам появилась у сибирячки во время работы поваром в детском садике. В итоге – красный кулинарный диплом и хороший опыт. Правда в дошкольном учреждении Валентина кормила ребятишек не долго, так как сама ушла в декрет за третьим малышом. Совмещая роль жены и многодетной матери, участница шоу умудрилась завоевать популярность в сфере кондитерского бизнеса. Сибирячка с удовольствием делает торты на заказ, а еще передает мастерство юному поколению ― преподает кулинарные курсы для детей в одной из школ.

Во время отборочного тура Валентина удивила жюри суши-тортом. В финале приготовила национальное блюдо дюшбару: это такой необычный суп с маленькими пельменями. Но, к сожалению, получить заветный конверт женщине не удалось.

– Победил опытный шеф. Но возвращаться в шоу и любой ценой получать победу я не буду. Я и так знаю, что готовлю вкусно,– говорит Валентина.

Своими рецептами сибирячка охотно делится с подписчиками в социальных сетях и ей приятно, когда люди благодарят за ее за контент и хороший результат.