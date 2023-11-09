Цены на билет в ледовый городок выросли в Новосибирске

На Михайловской набережной в Новосибирске полным ходом идет подготовка ледового городка. Он будет открыт в конце декабря. Темой этого года стали «Времена года».

Сейчас на месте идет установка ограждений.

Директор парка предупреждает, что в этом году стоимость билетов выросла. Теперь взрослый билет стоит 450 рублей, а детский ― 350 рублей. По сравнению с прошлым годом цена выросла примерно на 100 рублей.

― Мы три года держали цены. Но сейчас, извините, все-таки инфляция выросла из-за этого мы вынуждены поднять цену билетов, ― отметил Сергей Машаров, директор «Лед-Шоу Парка».

Но обратим внимание, что льготные цены будут для многодетных семей. По льготе билет для взрослого будет стоит 350 рублей, а детям можно будет купить билет за 300 рублей. Инвалиды и дети до 3 лет, а также участники боевых действий посещать городок могут бесплатно, но нужно будет предъявить соответствующий документ.

Ранее редакция сообщала о том, что всероссийский Дед Мороз приедет на поезде в Новосибирск в начале декабря.