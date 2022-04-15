Повлияют ли санкции на стоимость мяса в России

Мясо в России не относится к тем продуктам, которые подорожали из-за нарушения цепочек поставок из-за рубежа, вызванного пандемией и санкциями западных государств, рассказал в интервью радио Sputnik руководитель исполнительного комитета Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин.

По его словам, доля импортного мяса на российском рынке крайне незначительна. Проблема, связанная с санкциями, – это удорожание транспортировки импортируемых товаров в Россию морским путем, потому что несколько ведущих контейнерных линий отказались заходить в российские порты или обслуживать российские грузы.

Влияние санкций на внутренний рынок мясной продукции будет небольшим, поскольку Россия больше вывозит, чем ввозит, отметил эксперт.

— Россия по мясу птицы больше экспортирует, чем импортирует. По свинине мы почти ничего не ввозим, зато продали за рубеж в прошлом году почти 200 тысяч тонн. Это существенный запас прочности. По говядине у нас есть зависимость от импорта, а в мире она очень быстро дорожает. Но пока говядина в России все еще в оптовом звене в среднем в два раза дешевле, чем на мировом рынке, — сказал Юшин.

При этом, по его словам, подорожание мясной продукции может произойти, но не из-за санкций.