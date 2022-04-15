В Новосибирской области разработают программу поддержки производителей овощей

— Самые дефицитные балансы по сельхозпродукции у нас в регионе по овощам открытого грунта и картофелю. С учетом всех видов овощей (Открытого и закрытого грунта. — Ред.) в прошлом году самообеспеченность региона составила 51% — 162 тысячи тонн. Картофеля мы произвели 292 тысячи тонн, — сообщил в ходе пресс-тура министр сельского хозяйства Новосибирской области Евгений Лещенко.

130509 Министр подчеркнул, что начиная с апреля область полностью зависит от поставок овощной продукции, в первую очередь — борщевого набора, из-за пределов региона и не может повлиять на ценообразование продукции с учетом регулирования складских запасов. В начале марта на пресс-конференции замминистра сельского хозяйства Новосибирской области Виктор Апанасенко отмечал, что область обеспечена собственными овощами «борщевого набора» только на 30%. Напомним, ситуацию с ценами на овощи в начале этой недели рассматривали на оперативном совещании в правительстве региона после многочисленных жалоб жителей на горячую линию.

По словам Евгения Лещенко, сегодня в регионе овощи открытого грунта выращивают всего 20 сельхозпредприятий. В прошлом году они в общей сложности произвели 24 тысячи тонн продукции, но из-за отсутствия достаточных площадей для хранения часть овощей и картофеля аграриям приходится продавать прямо с полей.

— Задача непростая. Она требует серьезных вложений, поэтому в марте правительство региона приняло решение о необходимости разработки специальных мер поддержки овощеводства открытого грунта. Их планируется оформить в виде отдельной подпрограммы, — говорит министр. — Мы планируем ввести в нее такое направление, как поддержка стимулирующего развития отрасли. Средства будут выделяться на техническое переоснащение овощеводов, семенной материал. Со следующего года начнем это направление поддерживать в более серьезных финансовых объемах.

Ранее в разговоре с корреспондентом Infopro54 аграрии отмечали, что развитие овощеводства в области сдерживает отсутствие мощностей для хранения, а также господдержки для покупки техники в овощехранилища. Так, директор сельхозпредприятия ООО «Леонис» (занимается овощеводством) Алексей Леонидов пояснял, что, так как без полива нормальный урожай овощей не получишь. Кроме того, необходимо: линий сортировки, очистки, транспортеров, буртоукладчиков, моек и т. д. Все это стоит очень приличных денег. Также нужно, потому что с ним все не так хорошо, как хотелось бы, особенно с мелкосемянниками — они в основном импортные.

Евгений Лещенко в ходе пресс-тура сообщил, что в регионе сегодня активно идет селекция овощей открытого грунта. По его словам, сельхозпредприятие «Мичуринец» и агротехнологическяа фирма «Агрос» совместно разработали более 50 сортов овощей, которые включены в госреестр и допущены к производству. Кроме того, партнеры разработали кассетную технологию размножения посадочного материала картофеля, которая может тиражироваться в больших объемах.

— Чтобы закрыть потребности региона в семенах картофеля в объеме около 1700 тонн, необходимы около 4 лет. Технология, которая разработана нами, позволяет это сделать за 1 год, — сообщил директор ООО АТФ «Агрос» и ЗАО СПХ «Мичуринец» Николай Потапов.

Под овощные культуры в регионе сегодня заняты 3,7 тысячи га, из них 730 га обрабатывают крестьянско-фермерские хозяйства. В 2022 году фермеры планируют увеличить площади посевов на 60 га.

— Ежегодно нам удается увеличивать объемы производства овощей и картофеля, но при этом так же ежегодно мы имеем тенденцию снижения производства в ЛПХ. Дачные и приусадебные участки жители просто засевают с увеличением производства в сельхозпредприятиях, — говорит Евгений Лещенко. — Надеемся, что программа поддержки овощеводства позволит увеличить объем производства не только в промсекторе, но и промотивирует граждан.

По результатам опроса, проведенного сервисом SuperJob в марте, сажать картофель в этом году собирается 61% граждан-землевладельцев: при этом 52% из них выращивали картофель и в прошлом году. Многие из тех, кто сажал картофель ранее, в комментариях также говорили о планах увеличить объем посадки. Лишь 3 из 10 владельцев дач, огородов и частных домов не планируют сажать картофель. Мэрия Новосибирска в марте предложила горожанам землю под посадку картофеля в 3 районах области.