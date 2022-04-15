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Две школьницы из Новосибирска и Бердска успешно прошли прослушивание в ГИТИС

  • 15/04/2022, 09:30
Новости Новосибирска
Юным актрисам нужно было показать обязательную программу: прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы, спеть песню, и они блестяще с этим справились.

МТС совместно с Российским институтом театрального искусства – ГИТИС –  подвели итоги предварительных прослушиваний. Они прошли в рамках проекта «Поколение М» для школьников региона 8 и 9 апреля в очном формате в Детской школе искусств Красноярска № 8.  Сразу 29 абитуриентов рекомендованы для поступления в ГИТИС, двое из них – из Новосибирской области.

На второй тур актерского факультета были рекомендованы две абитуриентки из Новосибирской области —  Конухова Мария из Бердска и Ломакина Яна из Новосибирска. Юным актрисам нужно было показать обязательную программу: прочитать стихотворение, басню, отрывок из прозы, спеть песню, и они блестяще с этим справились! И это неудивительно — и Мария, и Яна с детства мечтали стать актрисами.

Бердчанка Конухова Мария учится в 11 классе в МАОУ Лицей №7, увлечена театром уже 10 лет, окончила отделение музыкального театра в музыкальной школе им. Свиридова г. Бердска. Мечтает поступить в ГИТИС и связать свою жизнь со сценой.

Яна Ломакина учится в 11 классе МБОУ Лицей №200 Новосибирска. Профессионально занимается танцами уже 15 лет, выступает в команде и сольно.

Впервые в этом году предварительные прослушивания ГИТИСа были организованы сразу для двух факультетов: актерского и музыкального театра. Оценивали выступления педагоги ГИТИСа: старший преподаватель кафедры мастерства актера Андрей Оганян и преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра Эдита Тибилова. В итоге на следующие этапы вступительных испытаний на актерский факультет были отобраны 26 человек, на факультет музыкального театра – трое, и на факультет новых направлений сценических искусств (бывший эстрады) – один.

В рамках прослушиваний педагоги ГИТИСа также провели два мастер-класса, на которых поделились с участниками подбором репертуара и техникам актерского мастерства. Они объяснили, почему в этом году «приемная ГИТИС» проходит в разных регионах страны.

— Мы видим, что в основном дети, которые проходят отбор, занимаются в театральных студиях, самодеятельных театрах и детских студиях – их в Красноярске множество, и это здорово. Но, с другой стороны, бывают настоящие самородки, которые живут в отдаленных селах и поселках, и наша задача – отыскать их, задать направление для дальнейшей работы, внушить уверенность в своих силах, — рассказала преподаватель кафедры режиссуры и мастерства актера музыкального театра ГИТИСа Эдита Тибилова.

У талантливых новосибирцев, мечтающих о сцене, есть еще один шанс поучаствовать в театральном онлайн-конкурсе проекта «Поколение М». Дети от 15 до 18 лет из любого уголка страны, в том числе из Новосибирской области, могут посмотреть онлайн мастер-классы с мастерами проекта на сайте pokolenie.mts.ru и снять на видео басню, стихотворение, песню или отрывок из прозы в собственном исполнении, а запись загрузить на сайт проекта до 31 мая 2022 года. Педагоги ГИТИСа отсмотрят все полученные видео и авторам лучших будет зачтено прохождение первого тура прослушиваний на выбранный факультет, и предложено очное участие сразу во втором туре. По решению жюри конкурса также будет выбран один победитель, который в дополнение к творческому зачету получит от МТС поездку в Москву с персональной экскурсией по ГИТИСу и посещением спектакля в Учебном театре.

География мероприятия в этом году необычайно широка. Чтобы пройти прослушивания у мастеров ГИТИСа, в Красноярск приехали абитуриенты из множества городов и регионов страны: Хабаровского края, Санкт-Петербурга, Томской, Новосибирской, Иркутской областей, Алтайского края, и Хакасии. Всего кастинг прошли около 150 подростков.

Материал и фото предоставлены компанией МТС

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Рубрики : Общество

Регионы: Россия Новосибирская область Новосибирск

Теги : школьники МТС ГИТИС


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