Повышение уровня профессионализма педагога, как фактор развития системы образования

Социальные преобразования в России создали условия для модернизации школ, внедрения педагогических инноваций, учебников, курсов. Обновлённые процессы сформировали новые потребности для педагогов. Любой учитель желает стать важной фигурой, быть одновременно сильной личностью и профессионалом.
Для того чтобы стать таким педагогом, необходимо получение практического опыта тех педагогических дисциплин, которые учитель знает преимущественно только теоретически. Педагогическая работа – это возможность проявлять ценностно-личностные отношения к студентам или ученикам.
Всё ещё серьёзной проблемой является разрыв между теоретическими познаниями и практическим опытом. Решением выступают современные средства переподготовки, которые также носят название – методическая культура. Причин, приведших к отставанию теории от практики, существует две:
Специально для работников образования, учителей и воспитателей в научно-образовательном портале СибАК подготовили список курсов sibac.info/kursy-povyshenija-kvalifikacii. Курсы соответствуют основным требованиям ФГОС и могут быть полезны в ежедневной педагогической работе с детьми.
Привычная методика работы в России предлагает повышение профессионализма учителей путём постепенного наращивания имеющихся знаний. Однако определение новых целей привело к созданию новой модели методической службы.
Особое внимание уделяется именно повышению квалификации педагогов. Только учитель, с должным уровнем профессионализма, сможет воспитать человека с прогрессивным типом мышления. Личность, способную успешно реализовать себя в жизни.
Модель сетевого взаимодействия рассчитана на выполнение функций социализации и адаптации. Работая с проблемными группами, учитель расширяет стиль своего мышления, что приводит к формированию новых навыков, таких как:
Внедрение сетевой модели приводит к росту кадрового потенциала, повышению качественных показателей педагогов, формированию нового статуса учителя – как исследователя и экспериментатора.
Понятие «профессионализм» предполагает наличие разного рода качеств и знаний:
В процессе своего развития педагог всё более многогранно подходит к построению методической работы. Повышение квалификации помогает не возвращаться к консервативным взглядам, делает учителя более гибким к переменам. Методическая деятельность позволяет решить профессиональные и личностные проблемы, что, в конечном счете даёт конкурентные преимущества.
Педагоги, чьи навыки соответствуют нынешним требованиям, чрезвычайно востребованы. Важно, чтобы знания и умения были подкреплены достойными условиями трудовой деятельности, социальными гарантиями и уровнем мотивации.
Фото с сайта pixabay.com
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