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Повышение уровня профессионализма педагога, как фактор развития системы образования

  • 25/08/2021, 13:32
Повышение квалификации учителя положительно влияет не только на систему образования в целом, но и на педагога в частности. Высокий профессиональный уровень в преобразованной системе образования играет решающую роль.

Социальные преобразования в России создали условия для модернизации школ, внедрения педагогических инноваций, учебников, курсов. Обновлённые процессы сформировали новые потребности для педагогов. Любой учитель желает стать важной фигурой, быть одновременно сильной личностью и профессионалом.

Что для этого нужно?

Для того чтобы стать таким педагогом, необходимо получение практического опыта тех педагогических дисциплин, которые учитель знает преимущественно только теоретически. Педагогическая работа – это возможность проявлять ценностно-личностные отношения к студентам или ученикам.

Всё ещё серьёзной проблемой является разрыв между теоретическими познаниями и практическим опытом. Решением выступают современные средства переподготовки, которые также носят название – методическая культура. Причин, приведших к отставанию теории от практики, существует две:

  • Стремление к оттачиванию приёмов отдельных тем, частных методик. Это затрудняет овладение педагогической культурой.
  • Отсутствие углубленных знаний в современных способах образования, использование устаревших методик. Это не позволяет сформировать новые задачи образования, которые приводят к необходимости по-новому организовывать методическую деятельность.

Специально для работников образования, учителей и воспитателей в научно-образовательном портале СибАК подготовили список курсов sibac.info/kursy-povyshenija-kvalifikacii. Курсы соответствуют основным требованиям ФГОС и могут быть полезны в ежедневной педагогической работе с детьми.

Способы методической работы

Привычная методика работы в России предлагает повышение профессионализма учителей путём постепенного наращивания имеющихся знаний. Однако определение новых целей привело к созданию новой модели методической службы.

Структура новой модели:

  • Проведение курсов повышения квалификации.
  • Дистанционное взаимодействие с образовательными учреждениями с целью решения их проблем.
  • Внедрение значимых проектов – групп, созданных по интересам.
  • Координация деятельности руководителей объединений.

Особое внимание уделяется именно повышению квалификации педагогов. Только учитель, с должным уровнем профессионализма, сможет воспитать человека с прогрессивным типом мышления. Личность, способную успешно реализовать себя в жизни.

Модель сетевого взаимодействия рассчитана на выполнение функций социализации и адаптации. Работая с проблемными группами, учитель расширяет стиль своего мышления, что приводит к формированию новых навыков, таких как:

  • Мобильность.
  • Системность.
  • Комплексность.
  • Конкретность

Внедрение сетевой модели приводит к росту кадрового потенциала, повышению качественных показателей педагогов, формированию нового статуса учителя – как исследователя и экспериментатора.

Преимущества повышения квалификации для педагога

Понятие «профессионализм» предполагает наличие разного рода качеств и знаний:

  • Дидактических.
  • Предметных.
  • Психологических.
  • Методических.
  • Личностных убеждений.

В процессе своего развития педагог всё более многогранно подходит к построению методической работы. Повышение квалификации помогает не возвращаться к консервативным взглядам, делает учителя более гибким к переменам. Методическая деятельность позволяет решить профессиональные и личностные проблемы, что, в конечном счете даёт конкурентные преимущества.

Педагоги, чьи навыки соответствуют нынешним требованиям, чрезвычайно востребованы. Важно, чтобы знания и умения были подкреплены достойными условиями трудовой деятельности, социальными гарантиями и уровнем мотивации.

Фото с сайта pixabay.com

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Теги : повышение квалификации


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