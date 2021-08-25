Повышение уровня профессионализма педагога, как фактор развития системы образования

Социальные преобразования в России создали условия для модернизации школ, внедрения педагогических инноваций, учебников, курсов. Обновлённые процессы сформировали новые потребности для педагогов. Любой учитель желает стать важной фигурой, быть одновременно сильной личностью и профессионалом.

Что для этого нужно?

Для того чтобы стать таким педагогом, необходимо получение практического опыта тех педагогических дисциплин, которые учитель знает преимущественно только теоретически. Педагогическая работа – это возможность проявлять ценностно-личностные отношения к студентам или ученикам.

Всё ещё серьёзной проблемой является разрыв между теоретическими познаниями и практическим опытом. Решением выступают современные средства переподготовки, которые также носят название – методическая культура. Причин, приведших к отставанию теории от практики, существует две:

Стремление к оттачиванию приёмов отдельных тем, частных методик. Это затрудняет овладение педагогической культурой.

Отсутствие углубленных знаний в современных способах образования, использование устаревших методик. Это не позволяет сформировать новые задачи образования, которые приводят к необходимости по-новому организовывать методическую деятельность.

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Способы методической работы

Привычная методика работы в России предлагает повышение профессионализма учителей путём постепенного наращивания имеющихся знаний. Однако определение новых целей привело к созданию новой модели методической службы.

Структура новой модели:

Проведение курсов повышения квалификации.

Дистанционное взаимодействие с образовательными учреждениями с целью решения их проблем.

Внедрение значимых проектов – групп, созданных по интересам.

Координация деятельности руководителей объединений.

Особое внимание уделяется именно повышению квалификации педагогов. Только учитель, с должным уровнем профессионализма, сможет воспитать человека с прогрессивным типом мышления. Личность, способную успешно реализовать себя в жизни.

Модель сетевого взаимодействия рассчитана на выполнение функций социализации и адаптации. Работая с проблемными группами, учитель расширяет стиль своего мышления, что приводит к формированию новых навыков, таких как:

Мобильность.

Системность.

Комплексность.

Конкретность

Внедрение сетевой модели приводит к росту кадрового потенциала, повышению качественных показателей педагогов, формированию нового статуса учителя – как исследователя и экспериментатора.

Преимущества повышения квалификации для педагога

Понятие «профессионализм» предполагает наличие разного рода качеств и знаний:

Дидактических.

Предметных.

Психологических.

Методических.

Личностных убеждений.

В процессе своего развития педагог всё более многогранно подходит к построению методической работы. Повышение квалификации помогает не возвращаться к консервативным взглядам, делает учителя более гибким к переменам. Методическая деятельность позволяет решить профессиональные и личностные проблемы, что, в конечном счете даёт конкурентные преимущества.

Педагоги, чьи навыки соответствуют нынешним требованиям, чрезвычайно востребованы. Важно, чтобы знания и умения были подкреплены достойными условиями трудовой деятельности, социальными гарантиями и уровнем мотивации.