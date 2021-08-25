Новосибирские ученые достучались до центра

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко в рамках рабочего визита в Новосибирскую область посетил Институт ядерной физики им. Г.И. Будкера, где ознакомился с разработкой ученых Института ядерной физики Сибирского отделения РАН — методом бор-нейтронозахватной терапии онкологических заболеваний, который позволяет уничтожать клетки злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучают потоком нейтронов. Бор поглощает нейтроны. В результате в клетке происходит ядерная реакция с большим выделением энергии. Это приводит к ее гибели.

— Метод может помогать более чем 2 млн больных ежегодно при лечении раковых опухолей. Преимущество терапии в том, что она применяется однократно, а время процедуры — менее одного часа. Учитывая уникальность разработки необходимо в рамках госпрограммы научно-технического развития определить центры компетенций, которые включатся в работу по созданию препарата, и выделить средства на завершение исследования, — сказал Дмитрий Чернышенко.

Дмитрий Чернышенко поручил главе Минобрнауки Валерию Фалькову разработать комплексный научно-технический проект по созданию и запуску первой в России установки, работающей по перспективному методу лечения рака — бор-нейтронозахватной терапии (БНЗТ).

Специально для формирования нового метода борьбы с раком был предложен и разработан новый тип ускорителя заряженных частиц.

Как отметили в Минобрнауки России, в этом году Институту ядерной физики для развития методов бор-нейтронозахватной терапии было выделено 400 млн рублей. В следующем году финансирование планируется продолжить.

БНЗТ – это способ избирательного поражения клеток злокачественных опухолей. В раковых клетках накапливают изотоп бора-10, затем опухоль облучается потоком нейтронов, которые поглощаются ядрами бора. В результате ядерные реакции, которые сопровождаются большим энерговыделением, уничтожают пораженные клетки.

Напомним, ранее новосибирские ученые неоднократно предлагали представителям всех уровней власти подумать о возможностях применения БНЗТ для лечения онкозаболеваний. Но не получали реальной поддержки. При этом установки и методика лечения пользовались спросом за рубежом. Премьер-министр России Михаил Мишустин по итогам рабочей поездки в Новосибирскую область в феврале 2021 года поручил Минобрнауки РФ, Минфину и Минэкономразвития проработать предложения по финансированию обновления опытной и экспериментальной производственной базы Института ядерной физики (ИЯФ) имени Г. И. Будкера СО РАН, в том числе для исследований в области БНЗТ. Позднее стало известно, что новосибирские ученые в 2021 году получат из резервного фонда правительства РФ 200 млн рублей.