В экспоцентре открылась XV Сибирская венчурная ярмарка

Сегодня, 25 августа, в новосибирском экспоцентре открылась XV Сибирская венчурная ярмарка.

— Все, что мы видим сегодня на стендах, – это будущее. Двадцать пять проектов, что представлены на стендах точно вызовут интерес у инвесторов, — вице-губернатор Новосибирской области рассказала Ирина Мануйлова.

По мнению директора Новосибирского областного инновационного фонда Александра Николаенко, к слову «венчур» раньше было неоднозначное отношение.

— Пятнадцать лет нашего труда говорят о востребованности и результате мероприятия. Спасибо за это партнерам фонда, — пояснил Александр Николаенко.

Старший вице-президент по инновациям Фонда Сколково Кирилл Каем пожелал участникам ярмарки найти общие точки в инновационном поле.

— Мы в «Сколково» знаем, что нужно сделать, чтобы инновация оказалась на рынке в конечном итоге. Есть несколько составляющих этого процесса. Первая – идея, вторая – деньги. Здесь может помочь государство и венчурный инвестор. Третья составляющая – здоровая доля авантюризма. Без него ничего в этом мире не происходит, – был лаконичен Кирилл Каем.

Директор-координатор Российской венчурной ярмарки Игорь Гладких объявил о начале плотной и насыщенной работы.

— Считаю, что всем участникам следует помнить, венчурный капитал – это не столько про деньги, сколько про людей, — добавил Игорь Гладких.

На XV Сибирской венчурной ярмарке пройдет питчинг-сессия, в которой примут участие 25 новосибирских компаний со своими инновационными проектами. Также в программе мероприятий дискуссионные площадки, мастер-классы и брифинги экспертов.