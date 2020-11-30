«Повышенная готовность» в Новосибирске переходит на следующий год

Режим повышенной готовности с соответствующими ограничениями продлевается минимум до 31 марта 2021 года. Об этом губернатор Андрей Травников объявил в ходе оперативного совещания.

В то же время, несмотря на ранее анонсированную отмену в регионе праздничных новогодних мероприятий, они состоятся. Правда с рядом ограничений. Так при проведении корпоративов заведения общепита должны будут обеспечить соответствующую расстановку столов, чтобы обеспечить социальную дистанцию и ограничить количество гостей, исходя из площади.Что касается мероприятий для детей, то исключается игровой элемент с аниматорами. Все новогодние мероприятия пройдут в форме представлений с ограничением числа зрителей (50 процентов от количества мест в зале).

— В срок по 15.01.2021 допускается проведение новогодних утренников, корпоративных банкетов и других подобных мероприятий. При этом количество присутствующих в зале обслуживания ограничено и исчисляется из расчета один посетитель на 4 кв. м, но не более 50 человек, — отметил министр промышленности и торговли Андрей Гончаров. — Новогодние корпоративные банкеты и другие подобные мероприятия должны завершиться не позднее 00:00, а начаты не ранее 08:00. Остается обязательным условием размещение столов с соблюдением дистанцирования на расстоянии не менее 1,5 метра

Напомним, ранее было принято решение о том, чтобы рекомендовать работодателям по возможности перевести на дистанционную работу не менее трети коллектива. К этому времени некоторые из организаций уже частично закрылись для посетителей.

С 16 ноября была приостановлена работа организаций общепита и кинотеатров, расположенных в торгово-развлекательных центрах.29 октября пресс-служба правительства уведомила, что режим повышенной готовности в области продлевается до 31 декабря. С 26 октября в области снова введены частичные ограничения для предприятий общепита. Им запрещено работать с 24:00 и до 8:00. За исключением заведений общественного питания в аэропортах, вокзалах и гостиницах.

В пятницу 27 ноября Андрей Травников в режиме ВКС доложил заместителю председателя правительства РФ Татьяне Голиковой, что почти четыре недели регион фактически находится на плато — наблюдается небольшое снижение выявленных случаев — от 1 до 0,4 процента. В октябре ситуация была более напряженной — прирост составлял от 15 до 41% в сутки, резко возросла нагрузка на систему здравоохранения. На утро 27 ноября 23,6% от общего коечного фонда было свободно.

По данным оперативного штаба, на утро 29 ноября в регионе зарегистрировано 22 508 случаев COVID-19 (+176 за минувшие сутки), в том числе у 1 417 детей. 18 298 человек выписаны с выздоровлением (+104 за сутки). Скончались еще шесть пациентов: мужчины в возрасте 41 год, 42 года, 82 года и женщины в возрасте 50 лет, 82 года и 91 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 736 человек. В отделениях интенсивной терапии находятся 186 человек. На ИВЛ — 37 пациентов. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска — 2 952.

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