Онлайн-встреча «Бизнес и власть: честный разговор» на тему «Право и бизнес»

Центр «Мой бизнес» приглашает принять участие в онлайн-встрече «Бизнес и власть: честный разговор», тема очередного разговора «Право и бизнес».

В связи с пандемией представителей бизнеса сегодня волнует ряд многочисленных изменений законодательства — новые ограничения и запреты, обязательства перед работниками и контрагентами, и, наконец, возможности использования мер поддержки, которые все-таки гарантировали федеральные и региональные власти.

Разобраться во всем этом и ответить на самые актуальные вопросы помогут представители власти и бизнеса на онлайн-встрече 1 декабря с 12:00 до 13:30 (по Новосибирскому времени).

Адресная ссылка на онлайн-платформу, где пройдет мероприятие: https://seminar.charisma.ru/razgovor_6

Темы:

Меры поддержки бизнеса в период COVID-19.

Государственные закупки во второй волне и после Covid-19: особенности участия в торгах, заключения и исполнения контрактов.

Вопросы:

Какие существуют ограничительных меры, связанные с предотвращением распространения Covid в различных отраслях?

Какие меры поддержки и в каких сферах оказываются при действующих ограничениях?

Как работать в правовом поле и не нарушить запреты в сфере услуг — магазинов, салонов красоты, автосервисов и т.д.

На какие виды отсрочек и субсидий могут рассчитывать предприниматели?

Какие виды деятельности включены в перечень наиболее пострадавших отраслей?

Что делать если основной ОКВЭД вашей компании не попал в перечень ОКВЭДов, претендующих на меры господдержки?

Какие дополнительные льготы и субсидии предоставляются для субъектов малого и среднего предпринимательства?

Участники:

Мамулат Николай Егорович — уполномоченный по защите прав предпринимателей Новосибирской области. Колесников Андрей — юрист практики по защите интеллектуальной собственности ЮК «Гребнева и Партнеры». Бурденюк Евгений Николаевич — директор «Отелит Development», основатель компании, исполнительный директор, НО «Деловая Россия». Бурковская Наталья — Директор по персоналу и организационному развитию ООО Аванти (Ascania). Фасилитатор, модератор, бизнес-тренер, эксперт в области управления.

Организатор:

АНО «Центр содействия развитию предпринимательства Новосибирской области» (Центр «Мой бизнес» Новосибирской области), исполнитель ООО Центр «Харизма» Нелли Власовой (Центр бизнес-мастерства Харизма).

Возраст 18+

Фото предоставлено АНО «ЦСРП НСО»