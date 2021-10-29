Повышенные ставки по депозитам для юридических лиц и ИП

Чтобы временно свободные денежные средства вашего предприятия не просто лежали на счетах, а приносили дополнительный доход, разместите их на депозите. Минимальная сумма взноса составляет 200, 500 тысяч рублей или 1 млн рублей, исходя из условий выбранного депозита.

Особенность депозита «Максимальный» – самая высокая ставка относительно других продуктов Банка «Левобережный». Юридические лица могут заработать на нем до 8,3% годовых в зависимости от суммы и срока размещения средств, ИП при открытии в ОНЛАЙН-офисе – до 7,45% годовых. Депозит «Максимальный плюс» удобен тем, что по нему проценты начисляются ежемесячно с возможностью распоряжаться ими в любое время. С депозитов «Фиксированный» и «Гибкий» можно снимать до 50% от размещенной суммы с сохранением процентной ставки. Дополнительно депозит «Гибкий» можно пополнять в течение срока действия договора.

Для тех, кто откроет депозит в ОНЛАЙН-офисе, ставка будет выше на 0,15 п.п. Помимо этого, при заключении договора банк фиксирует вашу ставку, что закрепляет за вами право получить гарантированный доход в случае если условия по депозитам будут пересмотрены.

Получить подробную консультацию можно у персонального менеджера, по телефону 8-800-3333-555 и в офисах Банка «Левобережный» (ПАО).

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