Надвигается непогода: синоптики прогнозируют в Новосибирске похолодание, порывистый ветер и мокрый снег

По данным ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», 31 октября на территории Новосибирска ожидается усиление скорости ветра до 19 м/с и осадки в виде мокрого снега.

30 октября ночная температура достигнет отметки -1..+1 °С, днем 0..+2 °С, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью преимущественно без осадков, утром и днем местами небольшой мокрый снег.

31 октября температура ночью понизится до -2..-4 °С, днем воздух прогреется до +2..+4 °С, ветер западный, ночью 7-12 м/с, днем 9-14 м/с, местами порывы до 19 м/с. Небольшой мокрый снег.

1 ноября температура ночью опустится до -7..-9 °С, днем 0..-2 °С, ветер западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 м/с. Ночью небольшой снег, днем преимущественно без осадков.

В связи с неблагоприятными погодными условиями возможны нарушения в работе систем электроснабжения, падение слабо закрепленных конструкций (рекламных щитов), деревьев (веток), осложнение работы всех видов транспорта и содержания улично-дорожной сети (включая внутриквартальные проезды и придомовую территорию).

Специалисты департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска напоминают: при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по телефонам: 051, 218-68-88, 227-44-44.