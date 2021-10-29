Новосибирск примет участие в пилотном проекте Ростеха по запуску электротакси

Концерн «Радиоэлектронные технологии» (КРЭТ), входящий в госкорпорацию Ростех, планирует запустить в восьми пилотных регионах, включая Новосибирск, сервис электротакси.

По информации КРЭТ, концерн вместе с партнером поставят в пилотные регионы электрозаправочные станции и программное обеспечение для их работы. Мощность электрозарядных станций составит 50 кВт и 22 кВт, их будут производить на Рязанском приборном заводе. Уточняется, что предварительные переговоры о запуске электротакси прошли с «руководителями ведущих сервисов заказа такси, владельцами таксопарков, представителями уполномоченных органов исполнительной власти субъектов» на всероссийской конференции Taxi-2021, прошедшей в начале октября в Сочи.

КРЭТ совместно с партнером Electro. cars будет работать над созданием электрозарядной инфраструктуры в Новосибирске, Краснодарском крае, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани, Санкт-Петербурге, Москве и Московской области.

Концерн Радиоэлектронные технологии (КРЭТ) — крупнейший российский холдинг в радиоэлектронной отрасли. Образован в 2009 году. Входит в состав Госкорпорации Ростех.

Госкорпорация Ростех — российская корпорация, созданная в 2007 г. для содействия разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции гражданского и военного назначения. Объединяет 15 холдинговых компаний и более 80 организаций прямого управления, всего — свыше 700 организаций в 60 субъектах РФ со специализацией в сфере продукции военного, гражданского и двойного назначения.

Electro.cars — партнерская программа, комплексное сервисное решение для бизнеса, развивающего электротранспорт и электрозарядную инфраструктуру в России.