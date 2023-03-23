Похудение при помощи мочегонных и слабительных препаратов: почему стоит отказаться от этой идеи

Многие в погоне за красивой фигурой в короткие сроки начинают употреблять лекарства, которые выводят из строя все системы организма и позволяют заработать не подтянутый живот, а хронические заболевания. Одним из популярных и опасных способов похудения является приём слабительных и мочегонных препаратов.

Эффективность метода

Какому худеющему не хочется обзавестись «волшебной палочкой», один взмах которой заставил бы исчезнуть все ненавистные килограммы в одну секунду? Реальность же сурова, как и всегда. Вес способен уйти (и при этом не оставить от организма рожки да ножки) только при контроле питания и грамотных тренировках. Естественно, тех, кто привык к тому, что можно выпить таблетку и всё пройдёт, это не устраивает и они предпочитают пользоваться экстремальными методами – приёмом слабительных и мочегонных препаратов.

Врачи уже все наперебой повторяют простую истину: все медикаментозные и экстремальные эксперименты с молниеносной потерей веса заканчиваются в больнице. И ладно, если подобные методы закончатся разовой госпитализацией, большинство экспериментаторов зарабатывают себе хронические патологии, в том числе и влияющие на обменные процессы. А так где нарушается метаболизм, там и проблемы с весом, которые уже нельзя будет решить даже грамотной диетой и физической нагрузкой.

Быстрое похудение при помощи данных препаратов не позволяет избавиться от жировых отложений. На самом деле, диуретики и слабительные очищают кишечник и выводят из организма воду, белки, полезные соли, минералы, витамины. Жир остаётся на своём законном месте, поскольку расхода калорий в процессе «чистки» не происходит (только в самом крайнем и тяжёлом случае).

Результатом такого похудения может стать:

развитие сердечной недостаточности;

появление почечных патологий;

гастрит;

язва;

панкреатит;

нарушение метаболизма;

сбой гормонального фона и т.д.

Последствия похудения при помощи медикаментов в перспективе

Конечно, единичный приём препаратов (если только соблюдалась дозировка) к тяжёлым последствиям не приведёт. Однако активный приём мочегонных и слабительных длительное время с целью похудеть может вылиться как минимум в серьёзные осложнения (а в худшем случае неконтролируемый и беспричинный приём лекарств может привести к летальному исходу).

Назначать препараты – задача лечащего врача. Никаких традиционных схем лечения, которые бы подходили всем и каждому, не существует. Необходимую дозу для лечения конкретного заболевания доктор подбирает с учётом индивидуальной клинической картины каждого отдельного пациента. При этом оценке подвергается не только общее самочувствие пациента, но и результаты его анализов. Кроме того, во внимание принимается вес пациента, уровень давления, степень задержки жидкости, приём сторонних препаратов и т.д.

Естественно, ни о какой схеме «по три таблетки в день» и речь быть не может. Человек без медицинского образования просто не сможет выбрать безопасную для себя дозу тех же диуретиков. Зачастую приём калийнесберегающих диуретиков выливается для человека в сильное обезвоживание и может сопровождаться следующими симптомами:

частые обмороки;

постоянные головные боли;

головокружение;

сильная слабость;

резкое падение артериального давления (для гипотоников особенно опасное состояние);

сбой сердечного ритма;

болевые ощущения в области сердца (по причине выведения электролитов);

мышечная слабость;

судороги;

постоянная сонливость;

апатия;

вялый паралич;

внезапное прекращение выделения мочи (острая почечная недостаточность на фоне токсического поражения почек);

тромбоз;

тромбоэмболия;

ишемия;

инфаркт.

И это далеко не полный список побочных действий, которые могут возникнуть на фоне приёма диуретиков. А если к ним прибавить ещё и различные слабительные препараты, то можно добавить к этому нарушения пищеварения, гормональный сбой, острый панкреатит, колит, гастрит и другие патологии.

Слабительные препараты не помогут вам сбросить лишние килограммы, поскольку жир никуда из организма не уходит. Уходит жидкость, уходят минералы и белки, возникает состояние острого расстройства пищеварения. Вдобавок некоторые особенно желающие похудеть добавляют к приёму медикаментов ещё и клизмы, что окончательно добивает пищеварительный тракт и организм полностью отказывается работать самостоятельно. Питательные вещества перестают усваиваться, метаболизм нарушается и зачастую вес начинает набираться значительно быстрее, но теперь уже без возможности сбросить его любыми здоровыми способами.