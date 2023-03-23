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Жители поселка Плановый поблагодарили энергетиков АО «РЭС» за повышение надежности электроснабжения

  • 23/03/2023, 15:42
В последние годы Новосибирск динамично развивается, ведется интенсивная жилая застройка.

энергетикаИ речь не только о многоэтажном строительстве в центре мегаполиса, но и об индивидуальных домах в пределах поселков, расположенных в черте города.

Эти процессы сопровождаются увеличением численности населения и, соответственно, ростом потребления электрической энергии. Все это приводит к увеличению нагрузок на существующие электросети. Эта проблематика особенно актуальна для городских и пригородных поселков.

Именно территории областного центра и близлежащей агломерации АО «РЭС» регулярно ведет работы по строительству, реконструкции и техническому обслуживанию электрических сетей, направленные на повышение качества и надежности электроснабжения существующих потребителей, а также на создание возможности присоединения к электрическим сетям новых потребителей.

Одним из социально значимых проектов в рамках инвестиционной программы электросетевой компании стала реконструкция электросетей поселка Плановый, расположенного в левобережной части Советского района города Новосибирска.

Местные жители обратились к энергетикам для решения вопроса с качеством электроснабжения в поселке. При проектировании местной электросетевой инфраструктуры на каждый дом закладывалась совершенно другая потребляемая мощность. За последние годы она выросла на порядок, особенно с учетом того, что обогрев частных домов зачастую осуществляется при помощи электрокотлов. Электросети, технические параметры которых просто не рассчитаны на такие объемы, перестали справляются с возросшей нагрузкой.

Для улучшения качества и повышения надежности электроснабжения в поселке Плановый специалисты АО «РЭС» выполнили целый комплекс работ:

  • строительство двух новых, более мощных трансформаторных подстанций взамен предыдущих;
  • строительство кабельных линий 10 кВ общей протяженностью порядка 3 км;
  • модернизация оборудования, установленного в распределительном пункте, в т.ч. комплекта РЗА, вакуумного выключателя и 3 трансформаторов тока.

Отдельно стоит отметить, что одна из трансформаторных подстанций была вынесена с территории школы, расположенной в поселке. Это позволило, прежде всего, минимизировать возможность несанкционированного контакта с энергообъектом и повысить электробезопасность на территории образовательного учреждения, а также обеспечить соответствующие условия для технического обслуживания подстанции персоналом компании.

Общая сумма инвестиций АО «РЭС», уже вложенных в реконструкцию электросетей поселка Плановый, составляет более 11 миллионов рублей. Результат работы энергетиков не заставил себя ждать – потребители заметили существенное улучшение качества и надежности электроснабжения.

 «Жители поселка Плановый выражают благодарность РЭС за проделанную работу по улучшению энергоснабжения наших домов. Прошедшую зиму не было столько отключений, как ранее…», — говорится в сообщении представителя поселка в адрес электросетевой компании.

Основной объем мероприятий в рамках реконструкции электросетей поселка выполнен, но некоторые работы на линиях электропередачи будут продолжены и в этом году.

На время их проведения АО «РЭС» призывает граждан отнестись с пониманием к осуществлению плановых отключений электроэнергии, необходимых для обеспечения безопасности работающего персонала, и проявить терпение до окончания работ. Энергетики стараются планировать все работы преимущественно в будние дни и в рабочее время, когда большинство потребителей находятся вне дома и отключение не доставит им неудобств.

Информацию всех планируемых работах с отключением электроэнергии АО «РЭС» публикует информацию на сайте в соответствующем разделе «Работы с отключением электроэнергии», где можно самостоятельно ознакомиться с информацией о плановых отключениях электроэнергии (адрес, дата и время). Кроме того, оперативную информацию по отключениям электрической энергии можно уточнить в единой дежурно-диспетчерской службе (ЕДДС) города Новосибирска по телефону 051 и в ЕДДС муниципальных образований Новосибирской области.

Фото предоставлено пресс-службой компании

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : энергетика электроснабжение АО «РЭС»


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