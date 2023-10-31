Похудевшей маме 10 детей придется менять права: ее не узнали гаишники в Новосибирске

Комичная история на дороге произошла с многодетной матерью Оксаной Усовой в Новосибирске. Женщину за рулем остановили инспекторы ДПС, а когда она показала свои права, то усомнились в их подлинности. Дело в том, что Оксана получала документ несколько лет назад, когда весила больше 100 килограммов. Сейчас сибирячка ― эталон стройности и красоты. Доказывать, что это именно она на фотографии пластиковой карты пришлось в специализированном учреждении.

— В выходные около 10 часов вечера я поехала на встречу с коллегами. Буквально через 5 минут меня остановили сотрудники ДПС. Начали проверять документы и один из сотрудников сказал: «Оксана Викторовна, вы как-то сильно изменились», — поделилась своей историей с КП-Новосибирск Оксана Усова.

Сначала женщина пыталась пошутить, что людям свойственно меняться и что благодаря спорту реально сбросить 55 килограммов, но гаишники юмора не поняли. В чудесное преображение — не поверили. Многодетной матери предложили проехать на экспертизу. В случае отказа пообещали лишить прав. Сибирячке пришлось согласиться.

― В итоге привезли меня в странное заведение. Крутили на одной ноге, а я на шпильке! Смотреть сюда! Туда! Анализы! Дунь сюда! Когда пила? Не помнишь? Ааа, память подводит? Два с лишним часа продержали, а потом с извинениями увезли меня обратно к моей машине, ― рассказала в своем Телеграм-канале женщина.

После произошедшего Оксана решила, что пора менять права, чтобы фото в документах соответствовало реальной картине. На инспекторов, кстати, женщина не обижается и понимает, что они проявили бдительность и исполняли свои служебные обязанности.