Новосибирск и Барнаул свяжет скоростной электропоезд

Министр транспорта Алтайского края пообещал жителям региона «Ласточку», которая свяжет Алтайский край и Новосибирскую область.

В настоящее время из Барнаула в столицу Сибири можно попасть с пересадкой в Черепаново.

Скоростную «Ласточку» еще в 2019 году презентовали на Алтае. Поезд работает на двойном питании и подходит для прямых поездок в Новосибирск. Правда, электричка прокатилась только в тестовом режиме.

― Поезд, который мы показывали произведен компанией, дочкой Simens, которая нам сейчас не друг. Уже разработан аналогичный состав отечественного производства. В Алтайском крае он должен появиться в течение 2-3 лет, — сказал изданию Аltapress Антон Воронов, министр транспорта.

Новый состав способен двигаться со скоростью 120 км/ч. Приблизительное время в пути 3 часа 18 минут.