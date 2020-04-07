Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Нассим Талеб станет хедлайнером глобального онлайн-форума

17–18 апреля пройдет трансляция цифрового аналога Synergy Global Forum — Synergy Online Forum.
  • 07/04/2020, 17:54
WhatsApp Image 2020-04-07 at 09.41.02

Основными темами мероприятия станут глобальное изменение мира, новые возможности для разных отраслей бизнеса, а также трансформация жизни и поведения людей. Ожидается, что онлайн-форум соберет порядка 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ.

Всего на форуме в течение двух дней на десяти онлайн-сценах выступят более 200 экспертов, лидеров рынка, собственников и топ-менеджеров таких компаний, как «Мегафон», Okko, Hoff, «Росинтер Ресторантс Холдинг», goods.ru, Rambler&Co, AZIMUT Hotels, «ТехноНИКОЛЬ», «Утконос», «Битрикс», HeadHunter, Henderson и многих других. Хедлайнером выступит знаменитый эксперт, философ, автор экономического бестселлера и теории «черных лебедей» Нассим Талеб.

Школа Бизнеса «Синергия» в период самоизоляции людей в большинстве стран мира проведет Synergy Global Forum в онлайн-формате. За пять лет организации самого крупного образовательного события мира его гостями выступили такие всемирно известные спикеры, как Арнольд Шварценеггер, Ричард Брэнсон, Рэй Курцвейл, Саймон Синек, Ник Вуйчич, Майкл Портер, Ицхак Адизес, Малкольм Гладуэлл, Оливер Стоун, Кетс де Вриес и многие другие. Площадками форума становились крупнейшие по вместительности российские концертные и спортивные комплексы — «Крокус Сити Холл», «Олимпийский» и «Газпром Арена».

Для Школы Бизнеса «Синергия» организация и проведение мероприятия такого масштаба в онлайн — это вызов, шанс продемонстрировать собственную модель адаптивной стратегии в период разгара пандемии и мирового экономического кризиса, а также возможность собрать более 100 тысяч участников со всей России и стран СНГ у мониторов компьютеров и гаджетов, чтобы услышать мнения ведущих мировых и российских спикеров в рамках ключевой темы Synergy Online Forum «Наш новый мир».

Хедлайнер Synergy Online Forum Нассим Талеб расскажет о влиянии непредсказуемых событий на глобальные мировые процессы. Ситуация, которая на сегодня развернулась в мире, дает нам основание задуматься над тем, каким этот мир станет после выхода из кризиса и завершения пандемии. Автор теории утверждает, что, несмотря на то, что есть вещи, которые невозможно предсказать, мы можем выстроить системы, которые позволят нам защитить себя.

— В своем бестселлере я объяснил, что «черные лебеди» непредсказуемы и, вместо того чтобы пытаться сфокусировать свое внимание на том, чтобы предсказать «черного лебедя», гораздо лучше было бы попробовать защитить себя. С момента возникновения моей теории прошло много лет, но люди так и не поняли суть этого феномена. Не стоит концентрироваться на каких-то экстремальных событиях! Вместо этого нужно строить то, что позволит преодолевать эти события, а не противостоять им, — отмечает Нассим Талеб.

Программа форума предусматривает ряд панельных сессий, объединенных общей темой «Наш новый мир», по антикризисному управлению и экспертной аналитике в таких сегментах, как малый и средний бизнес, e-commerce, ресторанный бизнес, ритейл, индустрия развлечений, логистика, девелопмент, производство и медицина. Всего планируется десять параллельных сцен в рамках двухдневной прямой трансляции. Онлайн-формат позволит слушателям выбирать наиболее полезную информацию, подключаясь именно к тем темам и выступлениям, которые для них актуальны.

— Когда пандемия закончится, мир прежним не станет. Нас ждут глобальные изменения в мировой экономике, бизнесе, международных отношениях, социальной сфере и медицине. Мы переводим наш Synergy Global Forum в онлайн, чтобы поддержать представителей различных сегментов российского бизнеса, которые оказались под ударом, и с помощью экспертов и первых лиц российских компаний показать, что из любой ситуации можно найти выход, — комментирует исполнительный директор Школы Бизнеса «Синергия» Александр Рагиня.

С экспертным мнением о том, что поможет вашему бизнесу здесь и сейчас и на какие направления стоит обратить внимание, выступят: генеральный директор War Room Mastermind Роланд Фрейзер; американский специалист в области культуры сервиса, автор книг и обучающих программ, мотивационный спикер, бизнесмен Джон Шоул; брокер, реальный «волк с Уолл-стрит» Джордан Белфорт; бизнесмен из топ-100 Forbes Евгений Черняк; сооснователь сети гипермаркетов Hoff Михаил Кучмент; генеральный директор Okko Яна Бардинцева; основатель и СЕО Henderson Рубен Арутюнян; генеральный директор goods.ru Соломон Кунин; управляющий директор Rambler&Co Максим Тадевосян; генеральный директор компании «ТехноНИКОЛЬ» Владимир Марков и другие. Панель спикеров продолжает формироваться.

Подробности на сайте синергия.рф

Возраст 18+

Фото предоставлено организаторами

352

Каталог недвижимости

Популярное с сайта

«Сибиар-Спецтехника» наращивает обороты производства

07/04/2020, 15:15
В этом году на конец марта уже выпущено 43 единицы сельхозтехники.

Штрафы и пени за долги по оплате услуг ЖКХ отменили до конца 2020 года

07/04/2020, 15:06
При этом обязанность граждан своевременно оплачивать жилищно-коммунальные услуги сохраняется.

Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности перенесены

07/04/2020, 14:17
Соответствующее постановление подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

Актуальный разговор

«Сейчас самое время покупать компании у конкурентов»

Все материалы
Новости

Появились первые сведения о доходах и зарплатах руководителей МУПов

07/04/2020, 17:28

В Новосибирской области новых случаев заражения COVID-19 не выявлено

07/04/2020, 16:39

ГК «Обувь России» начала сотрудничать с маркетплейсом Беру

07/04/2020, 16:00

Новосибирские школьники получили в онлайне «космическую мастерскую»

07/04/2020, 15:46

Новосибирская студентка стала победительницей Всероссийской олимпиады бухгалтеров

07/04/2020, 15:43

«Сибиар-Спецтехника» наращивает обороты производства

07/04/2020, 15:15

Штрафы и пени за долги по оплате услуг ЖКХ отменили до конца 2020 года

07/04/2020, 15:06

Сроки уплаты налогов и сдачи налоговой отчетности перенесены

07/04/2020, 14:17

Уровень воды в Оби в паводок ожидается до 420 см

07/04/2020, 13:51

«Градопроект» построит станцию метро «Спортивная» в Новосибирске

07/04/2020, 13:45

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2020 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Предпринимателям предложили антикризисную поддержку

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Апрель 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Извините! Страница пока в разработке!

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×
Верховенство российского права

Речь идёт о том, что российское законодательство предлагается сделать приоритетным над международными правовыми нормами и регламентами. То есть Конституционный суд будет давать оценку всем решениям международных организаций, и если они окажутся противоречащими Конституции РФ, их реализация на территории России станет невозможной.

×
Ограничения в гражданстве для должностных лиц

Членам Правительства РФ, Совета Федерации, судьям, депутатам Госдумы, государственным служащим будут запрещёны вид на жительство или гражданство иностранного государства.

×
Ужесточение требований к кандидату в президенты

Главой государства гражданин сможет избираться не более двух раз, вне зависимости от того, следуют сроки подряд или нет. Также кандидат в президенты должен проживать на территории России не менее 25 лет и не иметь гражданства или вида на жительство иностранного государства.

×
Закрепление роли Госсовета

Вместо консультативной функции Государственный совет, состоящий из руководителей Совета Федерации, Государственной думы, лидеров её фракций и высших должностных лиц субъектов Федерации, будет наделён полномочиями по определению основных направлений государственной политики и координации работы органов государственной власти.

×
Отклонение президентом законов

Президент сможет отклонить принятый Госдумой закон через Конституционный суд РФ. Но это в случае, если суд признает его противоречащим Конституции.

×
Увеличение полномочий Совета Федерации и Государственной думы

После внесения поправок Совет Федерации, помимо текущих своих полномочий, сможет назначать судей и председателей судов и отстранять их от должности, а также консультировать президента относительно кандидатур на должности министров и прокуроров субъектов РФ. У Госдумы появится право утверждать кандидатуру председателя и членов Правительства РФ.

×
Социальная поддержка населения.

Речь идёт о закреплении в Конституции уровня МРОТ не ниже прожиточного минимума, а также обязательной регулярной индексации пенсионных выплат.

×
Наверх в Новости Новосибирска