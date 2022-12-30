Поздравление полномочного представителя Президента РФ в Сибирском федеральном округе с Новым годом

Дорогие сибиряки!

Для каждого из нас Новый год – особенный праздник. Он пропитан духом волшебства и неразрывно связан с тёплыми воспоминаниями из детства и добрыми семейными традициями. В эту долгожданную пору мы, подводя итоги и строя планы на будущее, искренне верим в лучшее, верим, что каждый человек непременно обретёт счастье.

Уходящий год принёс в нашу жизнь большие перемены и испытания для всего российского общества. Мы по-новому взглянули на самих себя, поверили в собственные силы и возможности. Сплочённо и стойко справляемся с проверкой на прочность, защищая безопасность и суверенитет России.

Экономика Сибири показала свою устойчивость. Несмотря на внешние ограничения, продолжается реализация проектов и программ, главная цель которых – качественное улучшение жизни граждан. Ускоренными темпами возводятся современные объекты промышленности, школы и детские сады, медицинские и культурные учреждения, развивается спортивная, транспортная и энергетическая инфраструктура. Многое удалось сделать для благоустройства больших городов и малых населённых пунктов. Капризы погоды не помешали сибирским аграриям получить рекордный урожай.

Вступая в 2023 год, уверен – нас ждут новые свершения, в которых Россия станет сильнее, окрепнет и преобразится. Успех зависит от каждого из нас, от усердного труда на благо своей семьи, родного региона и всей страны. Только вместе, сообща, объединив усилия, мы сможем добиться процветания нашей великой Державы!

Дорогие друзья! Желаю, чтобы наступающий год для всех нас стал победным! Пусть в каждом доме ярко горит домашний очаг, во всех искренних начинаниях нам сопутствует успех, а загаданные в новогоднюю ночь желания обязательно сбудутся. Сибирского здоровья, жизненных сил и непоколебимой веры в лучшее.

С праздником! С Новым годом!

Фото с официального сайта полпреда Президента РФ в СФО