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В 2022 году в Новосибирске стартовали несколько инновационных проектов

Илья Гнатуша, исполнительный директор компании «Автобум», руководитель комитета по инновациям, цифровой экономике и технологическому предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ» ― об итогах 2022 года в сфере инноваций:
  • 30/12/2022, 11:45
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Илья Гнатуша, исполнительный директор компании «Автобум», руководитель комитета по инновациям, цифровой экономике и технологическому предпринимательству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»— Ключевым вызовом 2022 года я бы назвал специальную военную операцию. Проведение СВО наложило свои коррективы на любые отрасли бизнеса. Сокращение оборотов удалось преодолеть за счет оптимизации и внедрения инновационных технологий.

К наиболее ярким проектам в нашей сфере в 2022 году я бы отнес форумы «Технопром» и «Инхаб» (InHab), которые прошли в Новосибирской области.

Кроме того, я уверен, что реализация проекта «Идея»,  инициатором которого выступил наш комитет по инновациям и цифровой экономике, позволила запустить в регионе несколько интересных проектов и начать производство инновационной и необходимой продукции на территории Новосибирской области.

Назову лишь некоторые их них.

Компания ООО «Рублефф Технолоджи» продвигает технологию Антимикронаушник «У.М.», на которую имеет патент. По проекту закончен НИОКР разработки при поддержке ФСИ. Компания, помимо резидентства ИТ-кластера Фонда «Сколково», имеет резидентство новосибирского Академпарка и сотрудничество с НТИ.

Компания «Технологии полезного питания» — разработчик и производитель инновационного оборудования, производящего растительные порошки, способные полностью заменить импортные ингредиенты. Компания строит распределенную сеть производства пищевых ингредиентов на территории СНГ, Азии и Африки.

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Разработка КБ «СПЕКТР» — Red Star: лезвия для фигурного катания, произведенные с использованием новых технологий в термообработке изделий из листового металла. По проекту разработана конструкторская документация, сделан предсерийный прототип лезвия, идут ходовые испытания спортсменами-профессионалами. Компания закупает оборудование для организации мелкосерийного производства. В планах КБ «СПЕКТР» ― запустить производство лезвий для фигурного катания в Новосибирске. Отмечу, что в настоящий момент на территории РФ производителей лезвий для фигурного катания нет.

Еще одна разработка КБ «СПЕКТР» — «Резерв» ― суточный рацион бойца, реализованый на основе нового подхода в технологии дегидрации готовых блюд. По проекту разработана конструкторская документация, сделан предсерийный прототип оборудования, произведена опытная партия, произведены тесты. Также идет закуп оборудования для мелкосерийного производства.

Перчатки с подогревом, предназначенные для спортсменов, строителей, сотрудников холодных складов, жителей регионов с низкими температурными условиями. В рамках реализации проекта изготовлен опытный образец, разработана техническая документация, проходит стадию патентования, сертификации и использования товарного знака.

В 2023 году ожидаем более активного участия бизнеса в инвестициях, его привлечению к реализации проектов и стартапов.

Фото предоставлено экспертом

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : цифровая экономика стартап инновации инвестиции в бизнес


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