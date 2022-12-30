Отмена маркировки Библии и квота на обучение

— Уголовная ответственность вплоть до пожизненного лишения свободы за создание диверсионного сообщества, обучение и содействие диверсиям и их финансирование и пропаганду, а также закон о блокировке счетов, причастных к финансированию диверсий;

— Закон, запрещающий принудительный сбор биометрии и любую дискриминацию в отношении отказавшихся от ее сдачи;

— О создании базы генетической информации, её оператором будет Курчатовский институт;

— О праве ведомственной охраны сбивать беспилотники и подавлять сигналы управления ими;

— Об отмене возрастной маркировки для Библии, Корана, Танаха и Ганджура и произведений литературы, включенных в школьную программу;

— Закон, комплексно регулирующий работу такси;

— Владельцем сервиса размещения объявлений могут быть граждане России, российские юрлица или организации, при этом допускается иностранное участие, но у российских владельцев должно быть право принятия решений;

— С 1 марта запрещено использование иностранных мессенджеров при предоставлении госуслуг и при реализации банками и госпредприятиями услуг и товаров;

— О блокировке сайтов с информацией о способах незаконного изготовления боеприпасов;

— О создании в России единой информационной системы страхования;

— Банки и микрофинансовые организации с 1 января 2024 обязаны будут предупреждать россиян о кредитных рисках, если показатель долговой нагрузки заемщика выше 50%;

— О приостановке судебных и исполнительных производств в отношении добровольцев и мобилизованных (кроме алиментов);

— О снижении с 1 июля максимальных ставок по микрозаймам (до 0,8% в день с нынешней планки в 1%) и всех платежей по ним (до 130% от суммы займа с нынешнего максимума в 150%);

— Закон, ужесточающий меры против «иноагентов»;

— Перечислять взыскания по исполнительным листам на счета в иностранных банках запрещено;

— О квоте на обучение в вузах (10% бюджетных мест) для героев спецоперации и для детей любых военных — участников спецоперации;

— Указ, освобождающий участвующих в СВО силовиков и командированных в новые регионы от необходимости представлять сведения о доходах;

— О выплатах в 3 млн рублей командированным в новые регионы гражданским при их ранении и 5 млн — их семьям в случае гибели.

Также Путин назначил прокуроров ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Ранее редакция сообщала, что Михаил Мишустин подписал Постановление, согласно которому действие госпрограммы «Льготная ипотека» продлевается еще на полтора года — до 1 июля 2024 года. При этом ставка по этой программе с 1 января 2023 года будет увеличена с 7% до 8% годовых.

Фото с сайта Кремля