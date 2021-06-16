Пожар, авария, электротравма – возможные последствия ненадлежащего состояния электроустановок в зоне ответственности потребителей

К ним относятся различные управляющие компании, обслуживающие многоквартирные дома, товарищества собственников жилья, жилищно-строительные кооперативы, дачные и садовые некоммерческие товарищества, а также отдельные собственники индивидуальных жилых домов.
В зоне ответственности этих потребителей находятся электроустановки, от которых осуществляется непосредственное электроснабжение различных объектов – будь то МКД или дачный домик. Как правило, это вводно-распределительные устройства, отдельные участки линий электропередачи (воздушных и кабельных) и даже трансформаторные подстанции.
Как и любой электросетевой объект эти электроустановки требуют постоянного контроля и надлежащего обслуживания, чтобы предупредить возникновение аварийных ситуаций и обеспечить электробезопасность самих потребителей.
Специалисты акционерного общества «Региональные электрические сети», являющегося крупнейшей электросетевой компанией в регионе, в ходе плановых надзорных действий за объектами, находящимися в собственности компании, также проверяют состояние электроустановок потребителей на границе ответственности.
Выездные проверки осуществляются силами управления производственно-технического контроля и надзора АО «РЭС», специалисты которого проводят визуальный осмотр и тепловизионное обследование с применением инфракрасной камеры с последующей фиксацией выявленных нарушений.
В зоне ответственности потребителей выявляется масса грубейших нарушений, представляющих непосредственную угрозу жизни обслуживающего персонала, угрозу возникновения пожара, в том числе жизни и здоровью окружающих. В целом, техническое состояние энергооборудования вызывает тревогу специалистов АО «РЭС».
Собственники электросетей зачастую пренебрегают требованиями правил устройства электроустановок (ПУЭ) и другой нормативно-технической документации при осуществлении электромонтажных работ. Принадлежащие им участки сетей должным образом не обслуживаются и находятся в ненадлежащем состоянии, техническое состояние электроустановок зачастую представляет непосредственную угрозу возникновения пожара.
Так, среди выявленных энергетиками нарушений, которые могут привести к пожару, аварии или поражению человека электрическим током, зафиксированы такие вопиющие случаи, как:
В целях предупреждения возможной угрозы и недопущения происшествий из-за выявленных нарушений АО «РЭС» осуществляет тесное взаимодействие с различными надзорными органами.
Только с начала 2021 года в соответствии с требованием п.1.2.11 Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП) энергетики направили около десятка обращений по электроустановкам потребителей, на которых были зафиксированы критичные нарушения. Среди адресатов такие органы исполнительной власти, как ГУ МЧС России по Новосибирской области, Прокуратура Новосибирской области, СУ Ростехнадзора, Государственная жилищная инспекция Новосибирской области и другие инстанции.
По результатам дополнительных проверок, проведенных ведомствами, по объекту одного из ЖСК вынесено предостережение, а еще одно ТСЖ уже привлекли к административной ответственности по статье 9.11 КоАП РФ.
Специалисты АО «РЭС» продолжат системную работу по контролю и надзору за техническим состоянием электроустановок на границе балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности с потребителями. Ведь постоянные и периодические проверки позволят не только предупредить возникновение аварийных ситуаций и пожаров в электроустановках, но и обеспечить электробезопасность потребителей, не допустив несчастных случаев.
Фото предоставлено пресс-службой РЭС
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