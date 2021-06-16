С 15 июня СГК приступила к новым гидравлическим испытаниям в Новосибирске

Связанные с этим отключения горячей воды продлятся не более 10–12 дней.

Теплосети от ТЭЦ-5

Сегодня, с 15 июня, теплоэнергетики начали испытания на плотность и прочность тепловых сетей Новосибирской ТЭЦ-5 от перекачивающей насосной станции №6 в Дзержинском районе.

Улицы, где отключена горячая вода:

Толбухина, Заслонова, Гусинобродское шоссе, Доватора, Национальная, Трикотажная, Куприна, Есенина, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й, 5-й, 7-й, 8-й Трикотажный переулки, 1-й, 2-й переулки Доватора, Геофизическая, Суркова, Гладкова, Левитана, Сурикова, Шишкина, Айвазовского, Малая Айвазовского, Промкирпичная, Васнецова, Волочаевская, Репина, Онежская, Якутская, Волжская, 1-я, 2-я Юргинская, Авиационная, Волочаевский переулок, Волжский переулок, Лучезарная, Ползунова, пр. Дзержинского, Бродского, Промышленная, Электрозаводская, Гоголя, Комбинатский переулок, Шекспира, Королева, Индустриальная, Комбинатская, Даурская, Красина, Глинки, Электрозаводской проезд, Партизанская, Планетная, Алейская, Светлая, Островского, Крестьянская, Кольцова, Селезнева, Д. Бедного, 73/1, Ипподромская.

Горячее водоснабжение специалисты восстановят после испытаний и последующего ремонта не позднее 27 июня, через 12 дней после начала опрессовки.

Теплосети от ТЭЦ-4

15 июня СГК приступила и к выявлению слабых мест на теплосетях от ТЭЦ-4 в Калининском районе.

Горячая вода отключена в домах микрорайона «Снегири» (на улицах Тайгинская, Курчатова, Красных Зорь, Рассветная), а также микрорайона «Родники» (на улицах Кочубея, Родники, Краузе, Тюленина, Земнухова, Свечникова, Гребенщикова).

Горячее водоснабжение восстановится в домах жителей через 12 дней — не позднее 26 июня.

Теплосети от ТЭЦ-2

Завтра, 16 июня, специалисты СГК начнут проверку теплосетей Городского вывода от ТЭЦ-2.

Под испытания попадает часть теплоснабжающих коммуникаций Железнодорожного района.

Улицы, где будет отключена горячая вода:

Большевиcтская, Фабричная, Кубановская, Владимировская, Прибрежная, Колыванская, Революции, Щетинкина между проездом Виктора Ващука и Советской, Урицкого, Максима Горького и Депутатская между Советской и Революции, Салтыкова-Щедрина до Комсомольского проспекта, Комсомольский проспект, Шамшурина и Ивачева — до вокзала Новосибирск-Главный, проспект Димитрова — до площади Кондратюка.

На этом этапе испытаний горячей воды у потребителей не будет максимум 10 дней — до 25 июня включительно.

Примерно за 12 часов до начала испытаний возможно некоторое снижение температуры горячей воды — таковы технические требования к подготовке испытаний. Возобновлять подачу горячей воды энергетики будут по мере устранения выявленных в ходе испытаний дефектов.

Всего с начала испытаний, с 12 мая, по состоянию на 10 июня, СГК проверила в Новосибирске 60% теплосетей, которые находятся в эксплуатации у компании. Специалисты обнаружили 905 дефектов — на 15% больше, чем год назад на этих же трубопроводах. Количество повреждений определяет возраст и техническое состояние теплосетей.

Полный график гидравлических испытаний в Новосибирске включает 14 периодов.

Во время опрессовки возможны порывы трубопроводов и выход воды на поверхность. Испытания проводятся повышенным давлением воды, температура которой составляет менее +40 °С, в круглосуточном режиме.

СГК просит горожан соблюдать осторожность, в том числе при движении на автомобиле — в большинстве случаев теплотрассы проходят под проезжей частью. Важно не допускать, чтобы дети находились вблизи теплотрасс без присмотра взрослых.

Если вы увидели выход воды на поверхность, просьба сообщить об этом по телефонам:

8 (383) 289-01-47, 8 (383) 289-01-45 — начальник смены теплосетевого подразделения СГК;

8 (383) 223-17-44 — диспетчерский пункт 1-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-2);

8 (383) 204-24-36 — диспетчерский пункт 4-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-4);

8 (383) 261-44-37 — диспетчерский пункт 5-го района тепловых сетей (теплосети от ТЭЦ-5);

051 — единая диспетчерская служба мэрии Новосибирска.