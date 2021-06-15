Третий сезон реконструкции ЛДС «Сибирь» планируют завершить в августе

В ледовом дворце спорта на улице Богдана Хмельницкого идёт третий сезон реконструкции, завершить который планируют в августе. В ходе работ планируется сохранить исторический облик здания.

— Дворец будет соответствовать всем современным требованиям не только российской федерации хоккея, но и международной. Финансовую, организационную нагрузку, управление стройкой на себя взяла группа «Сибирский антрацит». Тут не тратится ни копейки бюджетных средств, это помощь нашего партнёра, — сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

По окончании третьего этапа реконструкции арена станет соответствовать всем требованиям для проведения международных матчей. ЛДС «Сибирь» может использоваться в качестве площадки для тренировок перед и во время МЧМ-2023.

Планируется, что после молодёжного чемпионата мира, ЛДС станет базой для развития массового спорта в Новосибирской области. Ведь у хоккейной «Сибири» будет новая домашняя арена — Ледовый дворец спорта на берегу Оби. Все работы на новой ледовой арене должны быть завершены уже летом 2022 года.

Ледовый дворец спорта «Сибирь» построен в 1964 году, рассчитан на 7 420 зрителей. С первого сезона ЛДС — домашняя арена для хоккейной команды «Сибирь».

Масштабный капитальный ремонт ЛДС «Сибирь» начался в 2019 году и завершится до 25 августа 2022 года. В первые два года был выполнен проект капитального ремонта, пройдена государственная экспертиза. Были обследованы и усилены несущие способности существующих строительных конструкций, заменены охлаждающая плита ледового поля, охлаждающая установка и хладопровод, хоккейная коробка, система «Видеогол».

Общий бюджет капитального ремонта составляет 1,2 млрд рублей.