ВТБ: в январе новосибирцы на четверть увеличили свои траты

Об этом свидетельствует статистика эквайрингового бизнеса ВТБ. Почти вдвое выросли расходы на электронику и бытовую технику. Максимальный объем трат (более 1,2 млрд рублей) пришелся на сегмент продуктового ретейла.

На электронику и бытовую технику новосибирцы потратили почти 819 млн рублей – это на 84% больше, чем годом ранее. В полтора раза — до 750 млн рублей – выросли расходы жителей региона на товары для дома; на четверть – на приобретение одежды и обуви (374 млн рублей), на 20% вырос оборот сферы услуг и составил 465 млн рублей. Выручка продуктовых магазинов увеличилась к прошлому январю на 9%, до 1,2 млрд рублей.

Ожидаемо снизились – на 14% — расходы на туры и авиаперевозки, на 18% сократились обороты в сфере транспорта.

В целом динамика потребительских расходов в Новосибирской области в январе совпадала с общероссийской: по стране траты россиян на розничные товары и услуги выросли на 23% к прошлому январю и достигли 200 млрд рублей

«Бум» спроса россиян на электронику и бытовую технику, наблюдавшийся во второй половине 2020 года, продолжился в январе. По данным эквайринга ВТБ, оборот магазинов, торгующих электронными гаджетами и устройствами для дома, в начале 2021 года составил почти 50 млрд рублей – это на 70% больше, чем годом ранее.

Продолжает набирать популярность сегмент товаров для дома – в январе россияне потратили на их покупку почти 17 млрд рублей, что на 28% превышает показатель января 2020 года. Аналогичными темпами росли продажи одежды и обуви: оборот fashion-ретейла превысил 17 млрд рублей. На 23% выросла выручка сегмента услуг, на 9% — продажи автотоваров.

До сих пор не восстановили полностью допандемийную выручку кафе и рестораны – там россияне, по данным эквайринга ВТБ, потратили в январе на 14% меньше, чем в первый месяц зимы 2020 года, — 6 млрд рублей. Ожидаемо снизились расходы россиян на туры и авиабилеты – на 22% год к году, до 3,4 млрд рублей. На 8% уменьшились выручка продуктового ретейла и оборот в сфере транспорта – до 22 млрд рублей в каждом сегменте.