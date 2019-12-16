Практические советы по выбору современных отделочных материалов

В данной статье рассмотрено 5 самых ходовых видов материалов для отделочных работ. Представленная информация может изменить ваше мнение о тех или иных материалах.

Применение классических отделочных материалов в ремонте, поможет избежать неприятных нюансов в будущем. Тем не менее, не стоит пренебрегать новой продукцией, представленной на рынке.

Гибкий камень

Это эластичный материал. Толщина его составляет от 1,5 до 3 мм. Состоит он из разноцветной мраморной крошки и экологического полимера. Внешне гибкий камень может быть похож на песчаник, клинкерный кирпич, сланец и подобные материалы.

Применим в качестве отделочного материала для:

каминов;

бассейна;

сауны;

комнаты;

кухни.

Также превосходно подходит для облицовки стен и фасадов.

«Жидкая» плитка

Называется так потому, что имеет поверхность из закаленного стекла. Использоваться может как напольное покрытие, отделка для столешниц. Особенность данного материала заключается в том, что он меняет рисунок при взаимодействии. Например, при шагах или прикосновениях. Кроме того, «жидкая» плитка проста в обслуживании: ее легко очистить и помыть. Также подавляет большую часть вибраций и шумов.

Тепловые обои

Неплохой вариант для отделки стен. Особенность этого отделочного материала кроется в смене рисунка при изменении температуры. Это происходит благодаря наличию термокраски в составе.

Основной минус данного материала кроется в сложности создания условий с изменчивым температурным режимом в помещении. Таким образом, тепловые обои чаще всего клеят рядом с обогревателями или в местах, куда попадают солнечные лучи.

Древесный светопропускающий композит

Это тонкие панели из древесины, соединенные друг с другом стекловолокном. Материал отличается высокой прочностью и герметичностью. Степень светопропускания варьируется в зависимости от расстояния между панелями и типа дерева.

Жидкие обои

Экологический отделочный материал, изготавливающийся из натуральной целлюлозы или хлопка. За счет чего исключено появление грибка, плесени. Также при наличие повреждений — с их устранением не будет проблем, так как не потребуется полная замена полотна.

Этот материал не требует подготовки оснований для наклеивания, а напротив могут помочь устранить неровности стен.

Так, выбор отделочного материала широк. Чтобы подобрать наиболее подходящий, следует отталкиваться от собственных желаний и возможностей того или иного материала. Производители предлагают ряд инновационных технологий, которые помогут воплотить самые смелые тенденции в интерьере.