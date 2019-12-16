Муниципалитетам повысили финансовую самостоятельность

Правительство региона предложило снять ограничения по налоговым отчислениям для городских округов — У городских округов увеличиваются расходы на повышение зарплаты педагогам дополнительного образования и работникам культуры, — сообщил, выступая с докладом по данному вопросу, министр финансов области Виталий Голубенко. — Кроме того, возникает необходимость увеличения заработной платы в связи с ростом МРОТ до прожиточного минимума. Также намечается тенденция снижения поступлений от ЕНВД в связи с ожидаемой его отменой с 2021 года. Стало очевидно, что ограничивать сроки действия нормативов отчисления налога, взимаемого по упрощенной системе, нет необходимости, и мы предлагаем ограничения снять.

Ранее с инициативой подобного решения в правительство обращался мэр Новосибирска Анатолий Локоть, аргументируя тем, что городской бюджет планируется на трехлетний период до 2022 года.

— Чтобы можно было запланировать доходную часть, этот норматив у города останется, — комментирует решение коллег зампредседателя комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Валентин Сичкарев. — Выпадающие доходы, на которые давался норматив, остаются. Более того, нарастает и затратная часть, на которую эти деньги давали. Подрастают зарплаты людей, соответственно подрастает и этот норматив. Соответственно, и сумма переданных полномочий будет тоже нарастать. Но также вырастут и обязательства по индексации заработной платы.

— Решением, которое депутаты приняли сегодня, мы подтверждаем, что это не какое-то политическое, а стратегическое решение, — говорит глава региона. — Мы его пробивали. Муниципалитеты спокойно, долгосрочно могут планировать свою деятельность.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников оценивает данное решение как стратегическое, направленное на повышение финансовой самостоятельности муниципалитетов.

Другое финансовое решение, принятое депутатами на сессии, касается изменений в областной бюджет во втором чтении. Как сообщил председатель комитета по бюджетной, финансово-экономической политике и собственности Александр Морозов, всего между первым и вторым чтениями поступили 199 поправок. Первый блок — 174 поправки — от правительства области, КСП, прокуратуры. В частности, они предполагают увеличение финансирования мероприятий по обеспечению жильем детей-сирот на 50 млн рублей. 695 млн предусмотрены на подготовку территории строительства моста через Обь в 2020 году и создание дорожной инфраструктуры для ледового дворца спорта и 2,5 млрд в 2021 году. 350 млн рублей запланированы в качестве субсидии Новосибирску на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 50 млн в 2020 году предполагается направить на реконструкцию здания театра Афанасьева. 73 млн — на обеспечение деятельности МФЦ в 2020 году, по 68 млн ежегодно в 2021-2022 годах. 25 млн рублей — субсидия Чистоозерному району на строительство крытого хоккейного модуля.

Второй блок поправок, по информации Морозова, был предложен комитетами и отдельными депутатами: предполагается увеличить в 2021 году бюджетные ассигнования на 310 млн рублей на ремонт и содержание автомобильных дорог регионального значения.

— Также ряд депутатов внес свои персональные поправки, — сообщил Морозов. — В частности, это поправки, направленные на увеличение имущественного взноса в фонд модернизации и развития ЖКХ, — 200 млн рублей в целях финансирования мероприятий по обеспечению населения районов чистой питьевой водой. На замену окон в школах области — 35 млн, на благоустройство придомовых территорий в Новосибирске — 210 млн, с этой инициативой обратились депутаты городского совета Новосибирска и Законодательного собрания. На строительство универсального спортивного комплекса на улице Немировича-Данченко в Новосибирске — 65 млн рублей, 50 млн — на создание Затулинского дисперсного парка.

Реализация поправок, как сообщается в заксобании, предполагается за счет федеральных трансфертов, переходящих остатков собственных средств, резервного фонда Правительства Новосибирской области, условно утвержденных расходов.

— Основные поправки — плюс 200 млн рублей на «Чистую воду», на строительство спортивных сооружений в Каргате и Чистоозерке, — перечисляет еще ряд основных поправок председатель заксобрания Андрей Шимкив. — 95 млн — это подготовка площадки для строительства четвертого моста. 295 млн — в фонд поддержки обманутых дольщиков, это наше софинансирование, из федерального бюджета мы должны получить в три раза больше денег. Это строительство хирургического комплекса в Каргате, пристройки к больнице в Сузуне, сельской школы в Шайдурово. Это основные поправки, которые жизненно необходимы.

Всего, по информации регионального парламента, по результатам внесенных поправок расходная часть бюджета Новосибирской области выросла на 4,3 млрд рублей. Доходная часть бюджета 2020 года планируется в размере 176,1 млрд, расходы — 181,7 млрд, дефицит — 5,59 млрд. В бюджете 2021 года доходная и расходная части запланированы на уровне 175,8 млрд рублей, на 2022 год расходы и доходы планируются в сумме 183,3 млрд.

Фото: пресс-служба регионального парламента