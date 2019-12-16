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Аэроэкспресс до Толмачево может появиться к 2023 году

Рыночные предпосылки для реализации этого проекта практически сформированы.
  • 16/12/2019, 16:58
янкилевич

— Экономическая основа развития железнодорожного сообщения с аэропортом появляется при совпадении трех составляющих: пассажиропоток — от 7 млн человек в год и выше, цена на такси от центра города до аэропорта — час и более, цена за поездку — 800-1000 рублей. Мы приближаемся к этим отметкам, — констатировал  на пресс-конференции в ТАСС генеральный директор АО «Аэропорт Толмачево» Евгений Янкилевич.

Он отметил, что если из пассажиропотока Толмачево за 2019 год (прогноз — около 6,7 млн человек) убрать трансфертных пассажиров, то получится около 5,5 млн. В 2020 году аэропорт запланировал рост пассажиропотока на 12%, то есть через год-два можно будет говорить о 7 млн пассажирах, которые через Новосибирск добираются до Толмачево. По времени ожидания в пробках и цене проезда Новосибирск также приближается к приведенным выше показателям.

— На мой взгляд, экономическая основа для организации железнодорожного сообщения уже формируется. Сейчас между всеми заинтересованными сторонами идут активные переговоры. Думаю, что к 2023-2024 годам у нас появится не просто электричка до аэропорта Толмачево, а комфортный электропоезд на уровне того, что есть в Москве, —подчеркнул Янкилевич.

Власти региона планируют запустить проект «Городской электрички» до 2023 года

Власти региона планируют запустить проект «Городской электрички» до 2023 года

Напомним, ветка до Толмачево входит в проект «Городская электричка» как третья очередь. По данным областного минтранса, привлеченный пассажиропоток на пригородный железнодорожный транспорт при организации пригородного движения на участке Новосибирск-Главный-Экспоцентр-Толмачево на начало проекта составит  2,8 тысяч человек в сутки (1 млн в год). К 2030 году — 3,5 тысячи человек в сутки (1,3 млн в год).

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