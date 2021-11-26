Права дольщиков предлагают защищать «сырым» законопроектом

Сессия Законодательного Собрания Новосибирской области приняла в первом чтении законопроект, регламентирующий отдельные вопросы в сфере защиты прав дольщиков, предложенный прокуратурой Новосибирской области. Как следует из пояснительной записки к законопроекту, предлагается установить полномочия органов государственной власти Новосибирской области в сфере защиты прав участников долевого строительства. В частности, проектом закона предусматриваются полномочия губернатора по назначению должностных лиц, ответственных за реализацию плана-графика мероприятий по восстановлению прав граждан, чьи денежные средства привлечены для строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, включенных в реестр проблемных объектов. Кроме того, на правительство области возлагаются полномочия по координации деятельности областных исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления муниципальных образований Новосибирской области, иных органов и организаций в сфере защиты прав участников долевого строительства.

— Предлагается установить полномочия Министерства строительства по реализации мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства и обеспечению контроля за своевременным исполнением этих мероприятий, — говорится в тексте пояснительной записки, — а также по осуществлению взаимодействия с потенциальными инициаторами инвестиционных проектов, застройщиками, готовыми принять на себя обязательства по завершению строительства проблемного объекта в рамках процедуры банкротства, а также генеральными подрядчиками в целях реализации положений федерального и областного законодательства, направленных на восстановление прав участников долевого строительства.

Срок подачи поправок к законопроекту перед его принятием во втором чтении большинством голосов определили до 3 декабря. Однако с такой спешкой согласны не все депутаты, включая членов профильного комитета — по строительству, ЖКХ и тарифам, по мнению которых необходимо больше времени для более тщательного изучения. При этом, как обратил внимание зампредседателя комитета Евгений Покровский, даже до принятия проекта в первом чтении не было должного обсуждения, оно было заменено заочным голосованием.

— По сути, этот закон регулирует систему обманутых дольщиков, — говорит Покровский. — Поэтому его статьи требуют дополнительного обсуждения, а не заочного голосования. Вопросы возникли и у наших юридических служб Законодательного Собрания, они требуют дополнительного разъяснения. Ведь закон принимается не на один день. Давайте детально, а не формально подойдем к принятию закона. Закон, конечно, необходимо принимать, но вопросов по нему очень много. Принимать его во втором чтении в такой редакции не хотелось бы.

Не спешить предлагает еще один зампредседателя того же комитета — Вадим Агеенко.

— Это новый совершенно закон, — говорит депутат. — Он никак не вписывается в ситуацию, когда мы ставим сокращенные сроки (приведение в соответствие, решение суда, представление прокуратуры) — там сроки короткие. Предлагаю «3 декабря» (срок подачи поправок) заменить на «регламент». Регламент — это месяц. Это уйдет за сессию нашу декабрьскую. Примем мы его в январе, во втором чтении. В чем проблемы-то? У нас эти бедные дольщики страдают много лет. Примем мы закон в декабре или в январе, я вас уверяю, у них волосок не шевельнется. Там у них уже много чего написано — и графики, и программы.

Иная точка зрения у начальника комитета, в котором работают оба депутата, председателя Александра Терепы.

— Современные способ рассмотрения законодательных инициатив предусматривают в том числе и заочную форму, — заявил Терепа. — Поэтому комитет рассмотрел указанный законопроект, рекомендует сессии принять его в первом чтении и установить срок подачи поправок до 3 декабря. Это обусловлено необходимостью принятия нормативно-правовых актов, направленных на обеспечение защиты прав обманутых дольщиков.

Такая «революция» противников законопроекта после его, пусть и заочного, обсуждения на сессии вызвала раздражение у председателя Заксобрания Андрея Шимкива.

— Коллеги, вы нас ставите в неудобное положение, — обратился он к депутатам. — Вы все — члены одного комитета. Нам председатель докладывает, что вы приняли решение от комитета. Вы между собой разберитесь. По закону я должен поставить решение комитета на голосование.

Стоит напомнить, что в день сессии прокуратура протестировала нормы действующего законодательства о дольщиках на «строительном» вице-губернаторе Романе Теленчинове, которому замгенпрокурора РФ напомнил о недопустимости нарушений в этой сфере.