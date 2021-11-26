Почти 300 миллионов рублей будет стоить городу первый этап благоустройства территории в пойме реки Каменки

В Новосибирске объявлен аукцион на выполнение первого этапа работ по благоустройству озелененной территории в пойме реки Каменки, сообщает пресс-служба мэрии города.

В соответствии с разработанной проектно-сметной документацией начальная стоимость работ составляет 299 042 137 рублей. Запланировано обустройство зеленой зоны экотропами, велодорожкой, игровыми площадками, пешеходными мостами, размещением павильонов проката спортивного инвентаря, кафе и туалетов.

Начать работы подрядчик должен будет с 25 апреля 2022 года, а завершить – 15 октября 2023 года.

Напомним, территория, которую планируется благоустроить, расположена в Дзержинском районе в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, Есенина, Трактовой Волочаевской и переулка Трикотажстроя.

В мэрии Новосибирска отметили, что с 2019 года проводились предпроектные исследования (дендрологические, геодезические, исторические, социологические, исследования радиационного фона, гидрологические). В январе 2021 года дизайн-проект благоустройства ландшафтного парка «Каменка» прошел общественные обсуждения и размещен на муниципальном портале «Зеленый Новосибирск» в разделе «Проекты» под номером 25.