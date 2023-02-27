Правила ведения деловых переговоров

Участники обосновывают свою точку зрения, пытаются решить поставленные цели: заключить взаимовыгодную сделку, урегулировать конфликт или проблему, обсудить перспективы возможного сотрудничества, обменяться опытом и поделиться идеями. Любые деловые переговоры – это в первую очередь человеческое общение, направленное на установление доверительных отношений и взаимоуважения.

Подготовка к переговорам

Важно психологически подготовиться к переговорам, создать благоприятную эмоциональную атмосферу. В этом помогут курсы эмоционального интеллекта, где вас научат управлять своими эмоциями, убеждать в правильности вашей позиции.

Чтобы переговоры прошли успешно, следует тщательно подготовиться к ним.

Определитесь с целями: чего вы хотите добиться в конечном итоге. Заранее решите, на какие уступки вы можете пойти, старайтесь не отступать от намеченного. Продумайте несколько вариантов развития встречи, чтобы быть готовым к неожиданному повороту событий. Соберите и проанализируйте информацию о вашем партнере, а также найдите все доступные сведения о предмете переговоров, проверьте их достоверность. Позаботьтесь о том, что может понадобиться в течение встречи: блокнот, ручка, календарь, калькулятор, визитки, буклеты, даже бутылочка воды не будет лишней. Внешний вид должен быть безукоризненным: как правило, это деловой костюм и рубашка.

Правила ведения переговоров

Лучшим вариантом, чтобы уметь находить выход в сложной переговорной ситуации, чувствовать себя уверенно, не теряться при отказах и возражениях, видеть скрытые интересы собеседника, станет тренинг по ведению переговоров. Благодаря тренингу вы обретете уверенность в собственных силах.

Общие правила ведения переговоров: