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Правила ведения деловых переговоров

  • 27/02/2023, 19:15
переговоры
Деловые переговоры − это вид общения, в ходе которого стороны стремятся достигнуть договоренностей.

Участники обосновывают свою точку зрения, пытаются решить поставленные цели: заключить взаимовыгодную сделку, урегулировать конфликт или проблему, обсудить перспективы возможного сотрудничества, обменяться опытом и поделиться идеями. Любые деловые переговоры – это в первую очередь человеческое общение, направленное на установление доверительных отношений и взаимоуважения.

Подготовка к переговорам

Важно психологически подготовиться к переговорам, создать благоприятную эмоциональную атмосферу. В этом помогут курсы эмоционального интеллекта, где вас научат управлять своими эмоциями, убеждать в правильности вашей позиции.

Чтобы переговоры прошли успешно, следует тщательно подготовиться к ним.

  1. Определитесь с целями: чего вы хотите добиться в конечном итоге. Заранее решите, на какие уступки вы можете пойти, старайтесь не отступать от намеченного. Продумайте несколько вариантов развития встречи, чтобы быть готовым к неожиданному повороту событий.
  2. Соберите и проанализируйте информацию о вашем партнере, а также найдите все доступные сведения о предмете переговоров, проверьте их достоверность.
  3. Позаботьтесь о том, что может понадобиться в течение встречи: блокнот, ручка, календарь, калькулятор, визитки, буклеты, даже бутылочка воды не будет лишней.
  4. Внешний вид должен быть безукоризненным: как правило, это деловой костюм и рубашка.

Правила ведения переговоров

Лучшим вариантом, чтобы уметь находить выход в сложной переговорной ситуации, чувствовать себя уверенно, не теряться при отказах и возражениях, видеть скрытые интересы собеседника, станет тренинг по ведению переговоров. Благодаря тренингу вы обретете уверенность в собственных силах.

Общие правила ведения переговоров:

  • Не опаздывайте, следите за временем. Деловая встреча должна начаться и окончиться вовремя. Отключите мобильный телефон.
  • Внимательно слушайте собеседника, не перебивайте, не переходите на повышенные тона, не жестикулируйте, избегайте слов-паразитов.
  • Излагайте свои мысли четко, воздержитесь от туманных фраз и намеков. Если ваш партнер сам выражается недостаточно ясно, не стесняйтесь уточнять и переспрашивать: возможно, тут кроется подвох.
  • Записывайте важные моменты, это поможет подвести итоги. Проговорите с собеседником достигнутые договоренности, чтобы исключить их двоякое толкование.

Фото с сайта freeimages.com

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