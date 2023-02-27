Правила ведения деловых переговоров

Участники обосновывают свою точку зрения, пытаются решить поставленные цели: заключить взаимовыгодную сделку, урегулировать конфликт или проблему, обсудить перспективы возможного сотрудничества, обменяться опытом и поделиться идеями. Любые деловые переговоры – это в первую очередь человеческое общение, направленное на установление доверительных отношений и взаимоуважения.
Подготовка к переговорам
Важно психологически подготовиться к переговорам, создать благоприятную эмоциональную атмосферу. В этом помогут курсы эмоционального интеллекта, где вас научат управлять своими эмоциями, убеждать в правильности вашей позиции.
Чтобы переговоры прошли успешно, следует тщательно подготовиться к ним.
Правила ведения переговоров
Лучшим вариантом, чтобы уметь находить выход в сложной переговорной ситуации, чувствовать себя уверенно, не теряться при отказах и возражениях, видеть скрытые интересы собеседника, станет тренинг по ведению переговоров. Благодаря тренингу вы обретете уверенность в собственных силах.
Общие правила ведения переговоров:
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