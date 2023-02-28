В Госдуме хотят увеличить страховое покрытие пенсионных накоплений россиян

Депутаты во главе с председателем комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым внесли в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении страхового покрытия пенсионных накоплений до 2,8 млн рублей. Соответствующий документ появился в электронной базе данных Государственной думы.

Инициаторы подчеркивают, что инициатива родилась с целью реализовать послание российского президента Федеральному собранию, согласно которому предложено «установить вдвое большую сумму — до 2 млн 800 тыс. рублей»- страхового покрытия пенсионных накоплений, — говорится в пояснительной записке. — Сейчас законом предусмотрено гарантирование прав граждан по негосударственному пенсионному обеспечению в размере уплаченных взносов и дохода от их размещения, но не более 1,4 млн рублей.

Если документ будет принят, то его вступление в силу предполагается со дня официального опубликования.

Ранее редакция сообщала, что, в целях экономии федерального бюджета ориентировочно на 925,9 млрд рублей, Путин пролонгировал заморозку накопительной пенсии до конца 2025 года.

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