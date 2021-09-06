Правила выплаты пенсий скоро изменятся

Профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова в беседе с агентством «Прайм» рассказала о грядущих изменениях в правилах выплаты пенсий.

Так, для получения социальных доплат до минимального прожиточного минимума неработающим пенсионерам теперь не нужно будет подавать заявления на пересчет, так как он будет производиться автоматически.

Кроме того, безработным гражданам пенсии и социальные доплаты будут начисляться автоматически за два года до выхода на пенсию, если они не могут официально устроиться на работу, а также людям с ограниченными возможностями здоровья при достижении пенсионного возраста.

Автоматически будут начисляться и доплаты к страховой пенсии по старости или по инвалидности, если трудовой стаж составляет 30 и более лет. Также проживающие не менее 30 лет в сельской местности граждане будут дополнительно получать надбавку в виде 25% от фиксированной выплаты, указала Финогенова. При этом не обязательно проживать в сельской местности, как это было раньше, это важно только в момент начисления пенсии, в случае переезда доплата останется. Пенсионерам, которым в связи с переездом выплата надбавки была прекращена, в 2022 году ее восстановят.

Помимо этого, с 2022 года всех жителей страны старше определенного возраста будут информировать о состоянии пенсионного счета и предполагаемом размере пенсии. Через “Госуслуги” женщины эту информацию будут получать раз в год после 40 лет, мужчины — после 45 лет.

Ранее вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что более 12 миллионов человек, которые получают пенсию через почту и другие доставочные организации, с 3 сентября начали получать единовременные выплаты в 10 тысяч рублей.

Поддержка пенсионеров обеспечена указом президента России Владимира Путина от 24 августа. С инициативой глава государства выступил 22 августа на съезде партии «Единая Россия», указав на ускорение инфляции. Выплаты обеспечат также и военным.