В Красноярском крае обострилась ситуация с мошенничеством в ОСАГО

Об этом стало известно из Мониторинга региональных рисков недобросовестных действий, подготовленного Центробанком РФ. Мониторинг составлен на анализе таких показателей, как частота страховых случаев, размер средней выплаты и отношение выплат к страховым премиям.

За первое полугодие к «красной» зоне отнесены 10 субъектов РФ, среди которых шесть субъектов Северо-Кавказского федерального округа (за исключением Ставропольского края) и Приморский край. Кроме того, в «красную» зону входят такие субъекты Сибирского федерального округа, как Новосибирская область, Республика Тыва и Республика Хакасия.

Заметно ухудшилась ситуация в Красноярском крае. В первом квартале текущего года Красноярск несколько укрепил свои позиции, но во втором – снова оказался на границе «красной» (высокорисковой) зоны: оценка суммарного риска поднялась на одну единицу до 2,5 баллов и приблизилась к критическому значению.

Высокий темп роста частоты страховых случаев в Красноярском крае обращает на себя особое внимание. Этот показатель составил 5,44%, что на 0,24% больше, чем в прошлом квартале. Средняя страховая выплата в крае также превышает среднероссийский показатель и достигает почти 73 тысяч рублей, что на пять тысяч больше, чем в среднем по стране. Кроме того, отношение страховых выплат к страховым премиям увеличилось на 2,4% по сравнению с прошлым кварталом и составило 72,4%. Размер средних страховых выплат в регионе составил 72,6 тыс. руб. Резкие колебания данных показателей могут свидетельствовать о росте деятельности, связанной с неправомерным получением страховых выплат за счет фальсификации страховых случаев или завышения объемов повреждений транспортных средств.

Центробанк отметил, что в 67 субъектах РФ удалось снизить частоту страховых событий, что является индикатором стабилизации реализации рисков недобросовестных действий со стороны мошенников.