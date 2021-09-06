В Госдуме снова заговорили о возврате к переходу на зимнее и летнее время

Об этом в разговоре с URA.RU заявил депутат Госдумы, глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, кандидат экономических наук Сергей Жигарев.

— Если переводить время сначала на час назад, потом на час вперед, мы будем существовать со всем миром синхронно. При существующей модели мы не получили какой-то экономический эффект. Скорее, проявляем свою самостоятельность и суверенность. Даже в такой мелочи, как перевод часов, — сказал Сергей Жигарев.

Парламентарий считает, что возвращение перевода времени было бы положительно воспринято обществом.

— Для многих людей это будет возвращением к тем временам, к которым они привыкли. Это также создаст удобства и с точки зрения перелетов и просмотра спортивных турниров, проходящих в Европе, которые наши граждане любят смотреть, — добавил депутат Госдумы.

Отмена сезонного перевода часов произошла в России в 2011 году. Правительство РФ приняло постановление, согласно которому был отменен сезонный перевод часов и переход с летнего на зимнее время. В 2014 году опрос, проводимый Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), показал, что 35% респондентов заявили, что их больше устраивало переводить стрелки два раза в год, чем жить по-летнему времени. В 2014 году Россия вернулась к зимнему времени, но сезонный переход не был возвращен.