Завод «Искра» расширяет производство

Благодаря расширению производства Новосибирского механического завода «Искра» холдинга «Технодинамика» (входит в госкорпорацию «Ростех»), к 2024 году выпуск капсюлей-детонаторов на предприятии будет увеличен в 2 раза, до 80 млн штук в год. Объем инвестиций составляет 578 млн рублей.

В рамках проекта в Новосибирске будет построено новое производственное здание, оснащенное современным промышленным оборудованием. Это позволит нарастить производственные мощности предприятия и даст возможность удовлетворить растущий спрос на его продукцию.

— Инициирующие взрывчатые вещества сегодня пользуются большим спросом, неуклонно возрастает как объем поставок, так и их география. В этом году увеличилось число заказов капсюлей-детонаторов от потребителей из Таджикистана, Киргизии, Казахстана, Армении, также намечен рост поставок неэлектрических детонаторов в страны Евросоюза, — отметил генеральный директор холдинга «Технодинамика», куратор Ульяновского и Пензенского региональных отделений Союза машиностроителей России, член бюро Лиги содействия оборонным предприятиям Игорь Насенков.

НМЗ «Искра» является одним из ключевых отечественных производителей инициирующих взрывчатых веществ. Изделия применяются для возбуждения детонации зарядов взрывчатых веществ, представляют собой гильзу с запрессованным в ней ударным составом из инициирующего взрывчатого вещества. Наибольшим спросом продукция пользуется в России, Казахстане и Армении.