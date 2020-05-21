Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о госрегистрации недвижимости

Росреестр обобщил все возникающие на практике вопросы граждан, организаций строительного комплекса, кредитных организаций, профессиональных участников рынка – нотариусов, кадастровых инженеров, самих государственных регистраторов прав, органов местного самоуправления. Законопроект содержит несколько десятков изменений, которые серьезно упростят проведение учетно-регистрационных действий, а также конкретизируют механизмы получения госуслуг в сфере обращения с недвижимостью, сообщили в Кадастровой палате Новосибирской области.

Законопроект предусматривает нормы, направленные на дальнейшую «цифровизацию» услуг. Так, при заключении сделок с органами публичной власти гражданам не потребуется оформление электронной подписи, поскольку такие органы наделяются правом подготовить скан-образ подписанного гражданином от руки документа, удостоверить его равнозначность и обратиться с заявлением о регистрации. Кроме того, посредством личного кабинета без использования электронной подписи можно будет подать документы для уточнения границ земельных участков, государственного кадастрового учета жилых и садовых домов, для внесения сведений о ранее учтенных объектах недвижимости. Например, если были образованы два и более земельных участков в результате раздела, или владелец садового дома хочет самостоятельно зарегистрировать свою постройку – приобретать электронную подпись для проведения учетно-регистрационных действий не потребуется. Законопроект предусматривает нормы, позволяющие обеспечить взаимодействие с Росреестром посредством порталов государственных и муниципальных услуг субъектов РФ, что позволит в полной мере использовать «цифровой» потенциал регионов.

Также законопроект расширяет перечень заявителей, которые могут обратиться за получением услуг в сфере государственного кадастрового учета и государственной регистрации прав. Например, наследник сможет сразу подать заявление на снятие с кадастрового учета уже снесенного садового дома без проведения регистрации права собственности. Таким образом, ликвидирован правовой пробел в отношении объектов недвижимости, которые прекратили свое существование, но сведения о них содержатся в ЕГРН.

Существенным нововведением является указание в законопроекте на возможность осуществления выездного приема документов для государственного кадастрового учета и регистрации прав. При этом предусматривается осуществление такого приема без взимания платы для ветеранов и инвалидов Великой Отечественной войны, людей с ограниченными возможностями.

Одно из новшеств законопроекта – исключение требований к предельным размерам машино-мест. Ранее минимально допустимые размеры одного машино-места как объекта недвижимости были установлены в размере 5,3 х 2,5 м, а максимально допустимые – 6,2 х 3,6 м. Согласно поправкам, минимальные габариты сохраняются в прежнем виде, но не ограничивается максимальная площадь машино-места. Застройщики смогут самостоятельно устанавливать максимальную площадь машино-мест при планировании паркинга.

— Мы фундаментально подошли к исправлению недостатков законодательства, основываясь, прежде всего, на мнении потребителей государственных услуг – бизнеса, отраслевых специалистов, участников рынка и, конечно, граждан. Поэтому предложенный пакет изменений существенно упростит большинство процедур для участников рынка, и ликвидирует правовые пробелы учетно-регистрационной сферы, сложившиеся за три года с момента вступления в силу закона о регистрации недвижимости, — сказала заместитель председателя Правительства РФ Виктория Абрамченко.

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