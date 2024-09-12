Правительство и КСП Новосибирской области вместе опережающими темпами решают задачи социально-экономического развития региона

— Национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным, нам дают большую возможность, но это и большая ответственность. Здесь поддержка КСП не только в части надзора, но и в части профилактики, предупреждения, консультации очень важна. Сейчас у нас сложилось конструктивное взаимодействие с КСП Новосибирской области. Перечень направлений совместной работы большой. И это не только реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов, федеральных, региональных программ, — заявил губернатор Андрей Травников.