Правительство и КСП Новосибирской области вместе опережающими темпами решают задачи социально-экономического развития региона

— Национальные проекты, инициированные Президентом Владимиром Путиным, нам дают большую возможность, но это и большая ответственность. Здесь поддержка КСП не только в части надзора, но и в части профилактики, предупреждения, консультации очень важна. Сейчас у нас сложилось конструктивное взаимодействие с КСП Новосибирской области. Перечень направлений совместной работы большой. И это не только реализация инфраструктурных проектов в рамках нацпроектов, федеральных, региональных программ, — заявил губернатор Андрей Травников.
Председатель Контрольно-счётной палаты Новосибирской области Елена Гончарова, в свою очередь, отметила конструктивность и эффективность взаимодействия с областным правительством.
В настоящее время в нашем регионе все крупные проекты, стройки – под контролем КСП. Палата уделяет особое внимание важнейшим сферам жизнедеятельности – строительству, ЖКХ, транспорту и дорожному хозяйству, здравоохранению.
Фото предоставлено пресс-службой правительства НСО
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