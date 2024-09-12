Лучшие мобильные банки для малого бизнеса в этом году назвали эксперты

Специалисты аналитического агентства Markswebb представили рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса за текущий год. Оценивались 10 цифровых финансовых продуктов и услуг 11-ти мобильных банков для малого и микробизнеса на операционной системе Android.
Согласно результатам исследования, по качеству цифрового клиентского опыта рейтинг впервые возглавил ПСБ. Второе место занял Альфа-Банка и замыкает тройку лидеров «Точка».
Отмечается, что в мобильном банке ПСБ в качестве сильных сторон указаны: настройка приёма платежей, онлайн-кредитование и цифровой сервис для депозитных продуктов.
При этом в Альфа-Банке эксперты отметили онлайн-бухгалтерию для ИП, управление группой компаний и ролевую модель.
В свою очередь, «Точка» продемонстрировала уровень реализации заметно выше необходимого в 8 из 10 продуктовых блоков.
Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ, рассказал, что кредитная организация постоянно совершенствует сервисы для своих клиентов.
— Мы фокусируемся на персонализации банковского обслуживания, цифровизации клиентских сценариев и предоставлении экосистемных решений для бизнеса. Признание достижений ПСБ со стороны авторитетного консалтингового агентства Markswebb отражает активную работу всей нашей команды по внедрению наиболее современных и востребованных клиентами продуктов и услуг, — заключил он.
Фото: freepik, автор: freepik
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