Лучшие мобильные банки для малого бизнеса в этом году назвали эксперты

Специалисты аналитического агентства Markswebb представили рейтинг мобильных банков для малого и микробизнеса за текущий год. Оценивались 10 цифровых финансовых продуктов и услуг 11-ти мобильных банков для малого и микробизнеса на операционной системе Android.

Согласно результатам исследования, по качеству цифрового клиентского опыта рейтинг впервые возглавил ПСБ. Второе место занял Альфа-Банка и замыкает тройку лидеров «Точка».

Отмечается, что в мобильном банке ПСБ в качестве сильных сторон указаны: настройка приёма платежей, онлайн-кредитование и цифровой сервис для депозитных продуктов.

При этом в Альфа-Банке эксперты отметили онлайн-бухгалтерию для ИП, управление группой компаний и ролевую модель.

В свою очередь, «Точка» продемонстрировала уровень реализации заметно выше необходимого в 8 из 10 продуктовых блоков.

Иван Паткин, вице-президент — директор департамента электронного бизнеса среднего и малого бизнеса ПСБ, рассказал, что кредитная организация постоянно совершенствует сервисы для своих клиентов.