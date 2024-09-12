Новосибирский студент разработал переводчик русского жестового языка на основе ИИ

Студент 3-го курса НГУ Ярослав Чеканов создал приложение RSL Interpreter для перевода жестов в текст. Оно работает на ПК в режиме реального времени и на мобильных устройствах.

Разработчик планирует доработать модель и добавить больше жестов для перевода, а также разработать алгоритм для обратного перевода.

Приложение считывает изображение с видеокамеры и переводит его в текст.

На рынке уже есть подобное решение, но разработка студента отличается другой архитектурой и работает быстрее. Его проект не только способствует инклюзивности, но и открывает новые возможности для людей с ограниченными возможностями.

— На текущий момент готовы версии приложения для компьютера и телеграм-бот, которому можно присылать видео для перевода. Также на днях я завершил разработку мобильного приложения. В дальнейшем я собираюсь представить свой проект в рамках трека «Делаю» от «Твой Ход», — отмечает Чеканов.

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