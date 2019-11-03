Правительство может получить полномочия по регулированию товарных интернет-агрегаторов

Правительство России одобрило проект федерального закона о праве регулировать деятельность владельцев интернет-агрегаторов, сообщается на сайте кабинета министров.

Речь идёт о внесении изменений в закон «О защите прав потребителей».

— Одобрить проект федерального закона «О внесении изменения в статью 1 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей» и внести его в Государственную Думу в установленном порядке, — говорится на сайте Правительства РФ

Законопроект направлен на наделение правительства правом регулировать деятельность владельца агрегатора информации о товарах (услугах) (далее – владелец агрегатора), участвующего в процессе заключения договоров розничной купли-продажи при продаже товаров дистанционным способом.

Отмечается, что принятие законопроекта позволит урегулировать в правилах продажи товаров дистанционным способом участие владельца агрегатора при заключении договоров розничной купли-продажи.

Как указано на сайте, правительство одобрило этот законопроект и планирует внести его в Госдуму.

Фото: pixabay.com, автор- StockSnap