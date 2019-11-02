УК промпарков предложили финансовую помощь

Минэкономразвития Новосибирской области извещает о начале приема заявок от управляющих компаний индустриальных (промышленных) парков на предоставление субсидий за счет средств областного бюджета Новосибирской области на возмещение затрат, связанных с их функционированием, сообщили в пресс-службе регионального минэкономразвития.

Прием заявок проводится с 01 ноября 2019 года в соответствии с государственной программой «Стимулирование инвестиционной и инновационной активности в Новосибирской области», утвержденной постановлением правительства Новосибирской области от 01.04.2015 № 126-п.

Дополнительную информацию о приеме заявок можно получить в управлении инвестиционной политики и территориального развития экономики Минэкономразвития Новосибирской области.

Фото: редакции