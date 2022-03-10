Правительство на пять лет обнулит НДС для гостиниц

— Первые пять лет – самые важные для развития бизнеса. Это выход на самоокупаемость и безубыточность, поэтому именно такой период был определен ключевым с точки зрения поддержки, — цитирует слова вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко газета «Ведомости».

Льгота призвана стимулировать создание новых объектов для отдыха граждан. Также правительство рассчитывает, что льгота по НДС позволит сдержать рост цен и сохранить рабочие места в туриндустрии.

— Это самое долгожданное, прорывное и важное решение для развития отрасли за последние десятилетия», — заявила руководитель Ростуризма Зарина Догузова.

Острый дефицит современных качественных отелей, по ее словам, – одна из ключевых проблем российского туризма.

Сейчас гостиницы платят НДС по общей ставке 20%. Высокая налоговая нагрузка снижает конкурентоспособность и инвестиционную привлекательность отрасли, считает глава Ростуризма. Вся добавленная стоимость гостиниц формируется непосредственно в организации, поэтому налоговая нагрузка по уплате НДС становится сравнимой фактически с налогом с оборота и составляет 30% от выручки при норме в туристической отрасли 10,5%, объяснила Догузова.