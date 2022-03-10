Грозит ли IT-отрасли исход специалистов за рубеж?

Политическая и экономическая обстановка пока не повлияла на работу IT-компаний в части возможного массового оттока высококлассных специалистов за рубеж. Об этом сообщают опрошенные редакцией эксперты отрасли.

— Откуда отток возьмется: пересекать границу нельзя, небо закрыто, — рассуждает член совета директоров Ассоциации развития IT «СибАкадемСофт» Вячеслав Ананьев. — Как в этой ситуации люди смогут уехать?

Ряд публикаций об «эмигрантских» настроениях российских айтишников в конце февраля и начале марта представляло издание «Коммерсант». По информации издания, специалисты отрасли активно создают чаты в соцсетях, в которых обмениваются информацией, необходимой для переезда.

— Один из таких чатов, куда добавился корреспондент «Коммерсанта», насчитывает 1,3 тысячи участников, — сообщало издание в конце февраля. — Они формируют списки стран для релокации, среди которых Турция, Грузия, Кипр, Черногория, Литва, США, дают информацию о ставках аренды жилья, перечне необходимых для переезда документов, особенностях налогообложения, контакты посредников.

Вячеслав Ананьев считает, что данная информация — не более чем разговоры в чатах телеграм-каналов.

— Это какие-то очень странные разговоры, — говорит он. — Якобы люди резко собрались и куда-то поехали. Кто-то что-то выдумал, и это все начинает обсуждаться. Можно просто проверить, как человек сможет выехать, как он выедет, да еще с семьей? Бросит ее? Если с семьей поедет, то на основании чего? Визы? Да, есть страны, которые дают так называемую визу для «удаленки», и что? Это надо туда попасть, в эту страну, как-то долететь или доехать. Не знаю, чем руководствуются те, кто пишет такую информацию на уровне разговоров в курилке.

— У меня в компании паники, отъезда сотрудников за рубеж нет, — говорит Пясковский. — Есть какое-то количество сотрудников, которые в свое время приехали в Новосибирск из, допустим, Казахстана, у них есть плановые поездки к родственникам, по делам, которые нужно завершить на родине. Например, коллега недавно летала к маме в Казахстан, сейчас вернулась, продолжает работать. Но чтобы все вдруг побежали покупать билеты на условные «Турецкие авиалинии» и массово улетали — нет. По моему кругу общения руководителей тоже не слышал, что кто-то массово собирается либо уже улетел. Возможно, в других компаниях ситуация выглядит по-иному.

Еще один собеседник издания — основатель бренда «ИнфоСофт» Михаил Пясковский — также не видит массового оттока специалистов, равно как и предпосылок для этого.

Более того, по мнению эксперта, сложившаяся политическая и экономическая ситуация для отечественной IT-сферы, что называется, сыграла «в плюс».

— Мы занимаемся российским софтом и внедряем 1С, — рассказывает собеседник издания. — Наблюдаем ситуацию, когда несколько зарубежных софтверных компаний приостановили работу в России. Но у нас до известных событий и объявления курса на импортозамещение планомерно происходила автоматизация крупных предприятий, таких как НАЗ им. В.П. Чкалова, ООО НЭМЗ «Тайра», «Обувь России» и других. Решения 1С по своей функциональности уже давно догнали зарубежные аналоги. И поскольку неизвестно, будут ли зарубежные компании продолжать работать в России или уже нет, некоторые наши потенциальные заказчики с еще большим желанием готовы с нами обсуждать проекты перехода на отечественное ПО.

Напомним, что фактически сразу после начала спецоперации России на территории Украины ряд официальных сайтов российских органов власти, средств массовой информации, информагентств и соцсетей подвергся сетевым атакам со стороны зарубежных серверов, расположенных в ряде стран Западной Европы.