Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

Сейчас в регионе УФНС, прокуратура и УФСБ проводят мероприятия, направленные на устранение потерь бюджета и обеспечение поступления неуплаченных сумм налогов.

— Налогоплательщикам предоставлено право самостоятельно направить уточненные налоговые декларации в налоговые органы и доплатить налог в бюджет, без применения соответствующих штрафных санкций, — сообщили в УФНС.

В тех компаниях, которые проигнорируют это предложение, и оставят в декларациях суммы налоговых вычетов по НДС и расходы по налогу на прибыль на основании подложных документов, будут назначены налоговые проверки.

— После проверок, кроме суммы дополнительно начисленных налогов, на компанию также будет наложен штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов, — предупредили в УФНС.

За за неуплату налогов в связи с использованием подложных счетов-фактур также возможно привлечение к уголовной ответственности.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате, сообщал РБК. Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей. Регион занял первое место в округе по объему доначислений за 2025 год — 14,2 млрд рублей.