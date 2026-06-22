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Бизнес Власть Право&Порядок

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

Автор: Юлия Данилова

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Ущерб, которые они нанесли бюджету, налоговики оценили в два миллиарда рублей. Участников аферы проверяют УФНС, УФСБ и прокуратура

Более тысячи налогоплательщиков Новосибирской области оказались клиентами российской площадки по торговле «бумажным НДС», в которую входило более 4,8 тысяч юридических лиц. Ее деятельность была раскрыта ФНС, ФСБ, СК и Генпрокуратурой России минувшей весной. «Схемные» вычеты, инициированные площадкой, «потянули» на 1,2 трлн. рублей. В целом по России налоговики выявили более 37 тысяч компаний, которые пользовались ее услугами.

В Новосибирске сумма ущерба, причиненного бюджету, оценивается в 2 млрд рублей.

Сейчас в регионе УФНС, прокуратура и УФСБ проводят мероприятия, направленные на устранение потерь бюджета и обеспечение поступления неуплаченных сумм налогов.

— Налогоплательщикам предоставлено право самостоятельно направить уточненные налоговые декларации в налоговые органы и доплатить налог в бюджет, без применения соответствующих штрафных санкций, — сообщили в УФНС.

В тех компаниях, которые проигнорируют это предложение, и оставят в декларациях суммы налоговых вычетов по НДС и расходы по налогу на прибыль на основании подложных документов, будут назначены налоговые проверки.

— После проверок, кроме суммы дополнительно начисленных налогов, на компанию также будет наложен штраф в размере 40% от суммы неуплаченных налогов, — предупредили в УФНС.

За за неуплату налогов в связи с использованием подложных счетов-фактур также возможно привлечение к уголовной ответственности.

«Бумажный» НДС — это схема ухода от налога, когда компания подставляет в цепочку взаимоотношений фиктивные сделки с фирмами-однодневками. Хотя в реальности она не оплачивала товары или услуги, мнимая операция отражается в документах, увеличивая «входящий» НДС и, соответственно, снижая итоговую сумму налога к уплате, сообщал РБК.  Фактически оплата по сделкам не перечисляется, операция не отражается в бухучете продавца или же отображается как дебиторская задолженность с последующим списанием по истечении срока исковой давности. Организаторы таких схем, как правило, получают вознаграждение в размере 2–3% от суммы фиктивно подтвержденных вычетов.

Ранее редакция сообщала о том, что налоговая доначислила новосибирской ресторанной сети более миллиарда рублей. Регион занял первое место в округе по объему доначислений за 2025 год — 14,2 млрд рублей. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

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Рубрики : Бизнес Власть Право&Порядок

Регионы : Сибирь Россия Новосибирск

Теги : НДС налоги мошенничество афера

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Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области и Кузбассе прошла проверка Сибирского управления Ростехнадзора. Заместитель Генерального прокурора Сергей Зайцев инициировал контроль за тем, как чиновники исполняют закон, выдают госуслуги и проводят проверки на опасных объектах, включая горные выработки и гидротехнические сооружения.

Проверка вскрыла системные нарушения при надзоре за опасными объектами. Прокуратура потребовала исправить ситуацию. В результате Ростехнадзор внес данные в единый реестр, скорректировал планы проверок строек и усилил контроль за бесхозяйными гидротехническими сооружениями .

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Минпромторг Новосибирской области пожаловался в УФАС на рост цен на топливо

Автор: Артем Рязанов

На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области министр сельского хозяйства Андрей Михайлов и исполняющий обязанности главы Минпромторга Денис Рягузов отчитались о стабильных запасах топлива в регионе.  Они заверили, что дефицита горюче-смазочных материалов нет ни на предприятиях агропромышленного комплекса, ни на АЗС Новосибирской области.

— Минпромторг в ежедневном режиме, включая выходные дни, мониторит ситуацию с топливом. Мы видим повышение оптовых цен — связано это с ценами на бирже. Обратились в ФАС по этому поводу, но в целом по запасам, по работе заправок проблем нет. Заправки работают стабильно, запасов топлива такие же, как и в предыдущие периоды, ничем не отличаются, — доложил и.о. главы Минпромторга Денис Рягузов.

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«Локация — любовь с первого взгляда»: как новоселы оценили «Расцветай на Красном»

Уже сейчас в квартале работают супермаркеты, пункты выдачи, частный детский сад, парикмахерская и салон красоты.

Рядом с «Расцветай на Красном» — престижные гимназии, лицеи, медицинские учреждения, досуговые центры и детские сады. Неподалеку — ТЦ «Калина» и ТРК «Ройял Парк», рестораны и фитнес-центры. Для отдыха и занятий спортом вблизи — сквер «Тимирязевский», дендропарк, зоопарк и центр океанографии.

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Аграрии Новосибирской области обеспечены топливом в необходимом объеме

Глава региона Андрей Травников провел проверку наличия и поступления горюче-смазочных материалов (ГСМ) в область. Андрей Михайлов, заместитель председателя правительства – министр сельского хозяйства Новосибирской области, доложил губернатору о достаточном обеспечении аграрных предприятий топливом.

Тем временем исполняющий обязанности министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Денис Рягузов представил главе региона отчет о ценовой динамике, объемах запасов и поставках топлива.

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Новосибирская область удвоила сбор льна

Автор: Оксана Мочалова

Новосибирская область стала одним из самых динамичных регионов Сибири по производству масличного льна. По итогам 2025 года валовой сбор культуры в регионе достиг 111 тысяч тонн, что на 83,9% превышает показатели 2024 года. Это самый высокий темп роста среди лидеров СФО.

В тройку также вошли Алтайский край с 322,8 тыс. тонн (+68,9%) и Омская область с 170,4 тыс. тонн (+27,9%). В целом по Сибирскому округу собрали 631,9 тыс. тонн льна — 30,5% от общероссийского объёма. Это позволило СФО обойти Поволжье и Урал и закрепиться на первом месте. Средняя урожайность в Сибири — 11,6 ц/га, что на 3,5% выше среднего по стране.

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В новосибирских теплицах организуют массовое производство орхидей

Автор: Юлия Данилова

Лаборатория ГК «Горкунов» разработала технологию клонального микроразмножения орхидей, в частности, популярного рода фаленопсис. Она необходима для импортозамещения и создания независимого производства цветов.

— Внедрение метода клонального микроразмножения позволит создать бесперебойные поставки орхидеи по всей стране, — пояснила Дарья Горкунова, директор по развитию группы компаний «Горкунов».

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Марина Асаралиева: В Новосибирске резко выросло количество жалоб на микрофинансовые организации

Одной из ключевых причин этой динамики является работа раздолжнителей

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Бизнес Власть Право&Порядок

Участников триллионной схемы по торговле «бумажным НДС» нашли в Новосибирске

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Проверка выявила нарушения в Сибирском управлении Ростехнадзора

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